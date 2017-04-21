Госдума примет три важнейших закона для банковской сферы

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Депутаты нижней палаты парламента примут в третьем чтении сразу три важнейших закона для банковской сферы, которые изменят ее коренным образом.
Первый законопроект предусматривает поэтапный переход бюджетников и пенсионеров на платежные карты "Мир". Таким образом, банки должны будут проводить выплаты сотрудникам госпредприятий и лицам, получающим социальную помощь из федерального бюджета или государственных внебюджетных фондов, только с помощью национальной платежной системы "Мир".
Для работников бюджетной сферы, в том числе военнослужащих, переход на национальную платежную систему будет осуществляться до 1 июля 2018 года. При этом перевод на карты "Мир" всех категорий граждан начнется с 1 июля 2017 года.
Последними на карты "Мир" перейдут пенсионеры - до 1 июля 2020 года. Выдача и обслуживание карт для этой категории граждан будут бесплатными.
Другая законодательная инициатива предусматривает создание при Центробанке новой структуры - Фонда консолидации банковского сектора для финансирования санации кредитных организаций в рамках мероприятий по предупреждению их банкротства.
В настоящее время санацией кредитных организаций занимается Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое получает на эти цели кредитные средства от Банка России, а затем по льготным ставкам выдает их выбранным на конкурсной основе банкам-санаторам.
По новой схеме санации средства через фонд будут направляться непосредственно в капитал санируемых учреждений. Управляющая компания, учреждение которой также предполагается законопроектом, будет принимать решения об инвестициях в капитал санируемого банка, а также о последующей реализации его акций.
После завершения санации предполагается продажа банков новому владельцу на открытом аукционе, организованном Банком России.
Третий законопроект предусматривает разделение российских банков по виду лицензии - универсальной или базовой.
Согласно документу, с момента вступления в силу закона все действующие российские банки признаются банками с универсальной лицензией.
Для остальных кредитных организаций с 1 января 2018 года будут установлены правила, предусматривающие минимальный размер капитала банка с универсальной лицензией на уровне 1 млрд рублей. Требования к этим банкам будут применяться в полном объеме.
Для банков с базовой лицензией минимальный размер собственных средств составит 300 млн рублей. К ним будет применяться упрощенное регулирование. Кроме того, такие банки не смогут осуществлять ряд банковских операций с иностранными юридическими и физическими лицами.
При достижении банком с базовой лицензией размера капитала в 1 млрд рублей банк сможет ходатайствовать о замене базовой лицензии на универсальную.