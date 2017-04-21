Госдума примет три важнейших закона для банковской сферы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Депутаты нижней палаты парламента примут в третьем чтении сразу три важнейших закона для банковской сферы, которые изменят ее коренным образом.

Поэтапный переход на "Мир"

Первый законопроект предусматривает поэтапный переход бюджетников и пенсионеров на платежные карты "Мир". Таким образом, банки должны будут проводить выплаты сотрудникам госпредприятий и лицам, получающим социальную помощь из федерального бюджета или государственных внебюджетных фондов, только с помощью национальной платежной системы "Мир".

Для работников бюджетной сферы, в том числе военнослужащих, переход на национальную платежную систему будет осуществляться до 1 июля 2018 года. При этом перевод на карты "Мир" всех категорий граждан начнется с 1 июля 2017 года.

Последними на карты "Мир" перейдут пенсионеры - до 1 июля 2020 года. Выдача и обслуживание карт для этой категории граждан будут бесплатными.

Новый механизм санации

Другая законодательная инициатива предусматривает создание при Центробанке новой структуры - Фонда консолидации банковского сектора для финансирования санации кредитных организаций в рамках мероприятий по предупреждению их банкротства.

В настоящее время санацией кредитных организаций занимается Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое получает на эти цели кредитные средства от Банка России, а затем по льготным ставкам выдает их выбранным на конкурсной основе банкам-санаторам.

По новой схеме санации средства через фонд будут направляться непосредственно в капитал санируемых учреждений. Управляющая компания, учреждение которой также предполагается законопроектом, будет принимать решения об инвестициях в капитал санируемого банка, а также о последующей реализации его акций.

После завершения санации предполагается продажа банков новому владельцу на открытом аукционе, организованном Банком России.

Разделение банков по лицензиям

Третий законопроект предусматривает разделение российских банков по виду лицензии - универсальной или базовой.

Согласно документу, с момента вступления в силу закона все действующие российские банки признаются банками с универсальной лицензией.

Для остальных кредитных организаций с 1 января 2018 года будут установлены правила, предусматривающие минимальный размер капитала банка с универсальной лицензией на уровне 1 млрд рублей. Требования к этим банкам будут применяться в полном объеме.

Для банков с базовой лицензией минимальный размер собственных средств составит 300 млн рублей. К ним будет применяться упрощенное регулирование. Кроме того, такие банки не смогут осуществлять ряд банковских операций с иностранными юридическими и физическими лицами.

При достижении банком с базовой лицензией размера капитала в 1 млрд рублей банк сможет ходатайствовать о замене базовой лицензии на универсальную.