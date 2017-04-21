В Японии пройдет заседание российско-японского энергетического совета

ТОКИО, 21 апреля. /ТАСС/. Россия и Япония проведут третье по счету заседание консультационного энергетического совета, в котором примут участие глава Минэнерго РФ Александр Новак и японский министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, отвечающий за развитие сотрудничества на российском направлении.

Кроме того, Новак встретится с главой японско- российского экономического комитета Федерации японского бизнеса (Кэйданрэн), председателем совета директоров корпорации Marubeni Тэруо Асадой и вице- президентом компании Mitsui Хироюки Като.

Японский интерес к России

В настоящее время Россия и Япония ведут переговоры по ряду совместных проектов в области энергетики. Обсуждается строительство газопровода от Сахалина до Токийского залива, возведение энергомоста Сахалин - Хоккайдо, японская сторона интересуется участием в нефтяных и газовых проектах на территории РФ, а также выступает за увеличение поставок энергоресурсов из России.

Ранее министр энергетики России в интервью ТАСС говорил, что расширение сотрудничества с Японией наблюдается почти по всем направлениям ТЭК. В частности, речь идет об увеличении поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Японию, возможностях участия компаний и банков этой страны в возведении завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ - 2" на полуострове Гыдан.

Генеральный директор Mitsui Хироси Мэгуро на Восточном экономическом форуме в прошлом году заявил, что инвестиции корпорации в расширение "Сахалина - 2" составят более $1 млрд. Он отмечал, что компания также интересуется проектом "Сахалин - 3", но объем инвестиций не уточнял.

Также компания интересуется проектами компании "Новатэк", с которой уже подписан меморандум о взаимопонимании. Документ закрепляет намерения сторон развивать стратегическое сотрудничество в области реализации проектов по добыче и сжижению газа в России, поставок жидких углеводородов, поставок оборудования и технологий, а также совместного развития рынков СПГ. Кроме того, агентство Киодо сообщало, что правительство Японии готово рассматривать газовые проекты "Новатэка" в Арктике как приоритетные для развития в рамках продвижения экономического сотрудничества с Россией.

Энергомост и газопровод

Россия и Япония пока изучают возможность строительства газопровода из Сахалина в Японию. По предварительным оценкам, общая его длина может составить около 1,5 тыс. км, а стоимость - 700 млрд иен (6,7 млрд долларов). Согласно одному из проектов, газопровод будет главным образом проходить под водой, наземная его часть будет построена на северном острове Хоккайдо и в соседней с Токио префектуре Ибараки. По трубопроводу с Сахалина можно будет доставлять по 20 млрд куб. м газа в год, что соответствует примерно 17% нынешнего объема японского импорта СПГ.

В настоящее время собственные планы развития отношений с РФ разрабатывают многие японские регионы, в первую очередь северный Хоккайдо. Большие надежды на это возлагает префектура Ниигата, территория которой выходит на побережье Японского моря. Там, в частности, выступают за прокладку газопровода из России в этот регион и за строительство завода СПГ.

Что касается энергомоста, то его строительство между Россией и Японией обсуждается с 2000 года. Стоимость проекта оценивалась в $5,6 млрд. Планируется, что поставки в Японию будут осуществляться с расположенных на Сахалине Ногликской ГТЭС, Сахалинской ГРЭС, строящейся Сахалинской ГРЭС - 2 и Южно-Сахалинской ТЭЦ. Кроме того, в дальнейшем могут быть задействованы расположенные на материке Комсомольская ТЭЦ 1-3, Амурская ТЭЦ, Майская ГРЭС.

Проект предполагает поставку электроэнергии с территории РФ в Японию в объемах до 2 ГВт с перспективой увеличения до 5 ГВт. Как сообщал ТАСС глава "Россетей" Олег Бударгин, приоритет в проекте отводится поставке чистой электроэнергии, вырабатываемой на гидроэлектростанциях и электроэнергии от возобновляемых источников энергии.

Подготовка к визиту Абэ в РФ

Заседание энергетического совета проходит в преддверии визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию, который, как сообщало Киодо, должен пройти с 27 по 28 апреля. В последнее время диалог России и Японии на высшем уровне заметно активизировался. В 2016 году японский премьер дважды приезжал в РФ: в мае в Сочи и в сентябре во Владивосток на Восточный экономический форум (ВЭФ). Как отметил 25 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в этом году Абэ собирается дважды побывать в России, в том числе для участия в очередном ВЭФ.

В настоящее время Япония и Россия активно обсуждают вопрос совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. По итогам визита президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что оно станет важным шагом на пути к заключению мирного договора.

Первые консультации по этой теме прошли в Токио 18 марта. В них приняли участие заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов и его японский коллега Такэо Акиба. По итогам переговоров японская сторона отметила, что участники встречи представили планы по конкретизации работы над этой темой в сферах медицины, туризма и рыболовства. По словам Акибы, стороны также договорились обсудить возможность посещения островов бывшими жителями посредством чартерных авиарейсов.