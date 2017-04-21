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Лоукостер "Победа" начинает полеты в Турцию

Экономика и бизнес
21 апреля, 0:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 New Generation из аэропорта Внуково
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Низкобюджетный авиаперевозчик "Победа" в пятницу начнет полеты в турецкий город Аланья. Это будет первый рейс лоукостера в Турцию. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 New Generation из аэропорта Внуково.

Ранее "Победа" планировала начать полеты в Стамбул, но авиавласти РФ не дали компании соответствующего разрешения. Вылет рейса DP835 намечен на 7:10 мск 21 апреля, прилет - на 10:55 по местному времени.

"Победа" - первый российский лоукостер. Перевозчик осуществляет полеты более чем по 50 направлениям, свыше 10 из них международные, среди них Германия, Кипр, Италия, Испания, Австрия, Армения, Грузия и Азербайджан. Пассажиропоток "Победы" в 2016 году превысил 4,3 млн пассажиров (рост на 38,7% по сравнению с 2015 годом).

Парк авиакомпании состоит из 12 самолетов Boeing 737-800.

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