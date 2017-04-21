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Глава корпорации МСП: малому бизнесу поможет доступ к госзакупкам

Экономика и бизнес
21 апреля, 0:54 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 21, апреля. /ТАСС
Светлана Кузнецова отметила, что, в частности, "бизнес-навигатор МСП" помогает решить большинство потребностей по ведению бизнеса у владельцев малых компаний
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ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Расширение доступа малого бизнеса к государственным закупкам, а также использование различных специализированных инструментов поддержки предпринимателей может существенно увеличить рост отечественного малого и среднего предпринимательства. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Светлана Кузнецова.

"Существенному увеличению числа малых и средних предприятий в России будет способствовать использование специализированных инструментов поддержки и расширение доступа предпринимателей к госзакупкам. К примеру, электронная система поддержки малого и среднего предпринимательства "Бизнес-навигатора МСП" сегодня помогает решить большинство потребностей по ведению бизнеса у владельцев малых компаний. Сегодня на портале (smbn.ru) зарегистрировано около 50 тысяч действующих и потенциальных предпринимателей", - подчеркнула она.

Также, по ее словам, корпорация МСП продолжит работу по расширению рынков сбыта и содействию увеличении доли участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием.

"С начала текущего года общий объем таких закупок составил более 400 млрд рублей, прогнозный показатель на 2017 год - 1,6 трлн рублей. Это огромный рынок сбыта. Для обеспечения доступности финансовой поддержки корпорация продолжит развитие Национальной гарантийной системы (трехуровневая система поддержки малого бизнеса) и реализацию Программы льготного кредитования субъектов МСП 6,5%", - подчеркнула Кузнецова.

Выступая в Госдуме с отчетом об итогах работы правительства в 2016 году, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что доля малых предприятий в российской экономики должна вырасти до 50%, в настоящее время она составляет менее 20%.

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