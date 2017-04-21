В Крыму созданы комфортные условия для инвестиций в агропромышленный комплекс

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Руководству Крыма удалось создать комфортные условия для привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс региона, привлекать инвестиции и развиваться аграриям позволяют субсидии, участие в Свободной экономической зоне (СЭЗ), а также предоставление земли на льготных условиях. Об этом заявил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

"У нас была проведена достаточно серьезная работа по созданию условий: статус СЭЗ, налоговые льготы, бесконкурсная процедура получения имущества и земли на территории республики, в правительстве рассматривают инвестпроекты, дают заключения. Кроме того, большая финансовая поддержка в виде субсидий: по итогам 2016 года 2,8 млрд", - сказал Гоцанюк на заседании секции "Инвестиционный потенциал АПК республики Крым", прошедшем на площадке Ялтинского международного экономического форума.

Свободная зона для свободного бизнеса

Министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин, принявший участие в дискуссии, заявил, что в 2017 году объем субсидий на поддержку сельского хозяйства достигнет 3 млрд рублей. Поддержку получат представители всех направлений отрасли - от хлебопашцев до животноводов. Но главным фактором инвестпривлекательности региона является действующая с 2014 года единственная в стране Свободная экономическая зона.

"В республике есть значительный инвестпотенциал для развития аграрного комплекса. В значительной мере он связан с работой Свободной экономической зоны, созданной в Крыму в ноябре 2014. С 2015 года заключено 129 договоров на участие в СЭЗ, общий объем капитальных вложений (составил) порядка 6 млрд рублей, планируется создание 4 тыс. рабочих мест", - отметил Рюмшин.

СЭЗ предоставляет участникам несколько видов налоговых и таможенных льгот, включая нулевую ставку по налогу на имущество в течение десяти лет и 2% по налогу на прибыль. Одним из первых в регионе в СЭЗ вошло ГУП "Крымхлеб". "Налоговые льготы позволили нам перенаправить часть средств на модернизацию производства, мы сэкономили порядка 160 млн рублей, 128 из которых ушли на модернизацию производства. Подняли уровень заработной платы на 50%. Теперь ждем открытия Керченского моста и готовы выйти со своей продукцией на материковую часть", - пояснил гендиректор предприятия Андрей Венжега.

Земля без конкурса

Замгендиректора Крымской фруктовой компании Наталья Румянцева подчеркнула, что начать развитие ее бизнеса очень помогло бесконкурсное выделение земельного участка, который власти республики предоставили в короткие сроки.

"Мы заключили соглашение в рамках реализации инвестпроекта и получили земельные участки вне конкурса на строительство фруктохранилища на 15 тыс. тонн и еще одного с сортировочной фабрикой на 40 тыс. тонн, в перспективе собираемся создать холодильно-логистический комплекс и маслопрессовый завод", - рассказала Румянцева.

В перспективе на эти же меры поддержки рассчитывает и генеральный директор сельхозхолдинга "МПК "Скворцово" Игорь Полищук .

"В рамках Ялтинского международного экономического форума нам удалось заключить контракт на строительство комплекса по хранению 40 тыс. тонн и единовременной переработке 20 тыс. тонн зерна. Это высокотехнологичный комплекс, который обеспечит производство кормов до 20 тонн в час. Объем инвестиций в строительство - 800 млн рублей. Вторым нашим проектом является инвестирование в строительство животноводческого комплекса на 2470 свиноматок, которые позволят нам выращивать порядка 100 тыс. голов свиней на забой в год, объем инвестиций в этот проект составляет 1,068 млрд рублей", - сказал Полищук.

Власти готовы к диалогу

Все участники, собравшиеся обсудить состояние инвестклимата в АПК региона на секции, отмечали готовность властей подключиться к диалогу с бизнесом и решать их проблемы. К примеру, представитель Черноморской агропромышленной компании Сергей Петухов обратился к руководству субъекта с предложением усилить профилактику инфекционных заболеваний животных.

"Вопросы эпизоотической опасности и арбитражного регулирования Минсельхозом планирования размещения с точки зрения безопасности и воды хотелось бы учитывать при реализации проектов. Потому что вспышки АЧС в приграничных с предприятиями районах могут нанести многомиллиардный ущерб бизнесу", - сказал Петухов.

Представитель тепличного комбината "Белозерский" Савиля Дорогова обратилась к властям Крыма с просьбой создать региональную программу, которая предоставит дополнительные преференции производителям овощей в закрытом грунте.

Будущее АПК за вином и орехами

Руководство Корпорации развития Республики Крым в качестве перспективных направлений бизнеса назвало виноделие и выращивание орехов.

"У нас точкой роста виноделия будет Крым, потому что возможности Краснодарского края ограничены, и опыт советского времени показывает, что Крым займет достойное место в виноделии", - сообщил первый заместитель гендиректора корпорации Виталий Балабанов.

Рынок вина в России оценивается в 1,2 млрд бутылок, в то время как крымского вина производится только 60 тыс. бутылок.

"В РФ 95% миндаля завозится из-за рубежа, это более 10 тыс. тонн. Рынок исключительно высоко маржинальный. Цена импортного миндаля доходит до 750 рублей. Климатические условия и другие факторы позволяют серьезно рассматривать этот проект для реализации на территории Крыма", - отметил Балабанов.

Министр сельского хозяйства республики предложил инвесторам рассмотреть проекты по выращиванию масличных культур, крупного рогатого скота, а также заниматься молокопереработкой. Итоги разговора участники секции договорились подвести через год в ходе ЯМЭФ-2018.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на втором ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.