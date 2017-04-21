Глава НБУ считает, что на Приватбанке Украина потеряет еще до 30 млрд гривен

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Отголоски споров о национализации Приватбанка на Украине докатились до США. Тема оказалась одной из ключевых в выступлении главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в Атлантическом совете США в Вашингтоне. Глава НБУ считает, что из-за нарушений в Приватбанке украинской казне придется понести дополнительные убытки в размере до 30 млрд гривен.

Как проще грабить банк

Сама Гонтарева, а также выступавшие вместе с ней специалисты - Фрэнсис Малиж из Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и канадский юрист украинского происхождения Дэниел Билак - приводили ситуацию с Приватбанком в качестве наглядного примера тех "авгиевых конюшен", которые НБУ пришлось за последние годы разгребать в банковской системе страны. По их словам, активы банка на сумму около $5,6 млрд были просто расхищены прежними владельцами, в результате чего государству пришлось национализировать системно важный банк в интересах вкладчиков - миллионов физических лиц и тысяч предприятий и фирм.

"Грабить банк гораздо проще не с пистолетом у окна кассира, а в хозяйском кресле", - прокомментировал ситуацию Малиж, который теперь входит в состав наблюдательного совета Приватбанка.

Встречные обвинения

Однако, ранее в тот же день на Украине в печать попали данные об аудиторской проверке Приватбанка, проводимой солидной западной фирмой Ernst & Young и о том, что ее отчет не подтверждает выводы НБУ.

Первый же вопрос Гонтаревой в Атлантическом совете США был задан репортером украинского канала "1 + 1" именно на эту тему. "Не означает ли это, что произошел просто захват банка? - спросил журналист. - И куда в таком случае делись те самые $5,6 млрд?"

Ответ Гонтаревой

В ответ Гонтарева прежде всего подчеркнула, что канал "1 + 1" принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, т.е. бывшему владельцу Приватбанка. "Посмотрите, что творится, - сказала она. - Даже в центре Вашингтона можно видеть подобное".

"Отчет Ernst & Young пока не опубликован, - продолжала глава НБУ. - Конечно, как руководитель центрального банка страны, я уже видела предварительные результаты. И ситуация еще хуже, чем казалось прежде. 143 млрд (гривен) - это не все убытки, которые придется понести нашему государству из-за нарушений в данном банке".

"Речь идет дополнительно о 16 млрд гривен, - сказала Гонтарева. - Наугад, но со знанием дела я бы предположила, что государству придется вложить в этот банк еще 30 млрд гривен".

Впрочем, по ее словам, окончательный порядок действий будет определен ею после консультаций с руководством Минфина страны. А официальные итоги аудиторской проверки, как она уточнила, ожидаются "в конце нынешнего месяца".

Денег скорее всего не вернуть

По ходу выступления Малижа спрашивали, можно ли вернуть колоссальные средства, потерянные Украиной в ситуации с Приватбанком. Но ясного ответа не последовало.

"Конечно, можно попытаться, - сказал специалист. - Когда деньги таким образом исчезают, их всегда трудно вернуть". Дальше начались рассуждения о роли в подобной работе финансистов и юристов.

Отставка Гонтаревой

Известно, что перед поездкой в Вашингтон глава НБУ подала в отставку. Правда ее заявление еще должно быть утверждено Верховной Радой. Но организаторы встречи в Атлантическом совете сказали корреспонденту ТАСС, что вопрос с отставкой решен и что известен даже преемник Гонтаревой на посту руководителя украинского центробанка. Назвать имя они, естественно, отказались.