Малайзия согласилась выплатить ОАЭ миллиардную задолженность госинвестфонда

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СИНГАПУР, 21 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Власти Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратов договорились об урегулировании задолженности по малайзийскому государственному инвестиционному фонду 1MDB, оказавшемуся также в центре международного скандала по отмыванию денег. Как сообщает газета The Straits Times со ссылкой на осведомленные источники, до конца года Куала-Лумпур выплатит часть задолженности в размере $1,2 млрд.
Данная сумма включает предоставленный в июле 2015 года инвестфонду кредит, а также проценты за просроченные платежи. Кроме того, по информации издания, власти двух стран намерены подписать соглашение о начале урегулирования другого финансового спора о выплате ОАЭ $3,5 млрд. В частности, переговоры должны начаться в начале будущего года, и до 2020 года стороны обязуются воздержаться от возбуждения каких-либо юридических процессов.
Абу-Даби в 2012 году предоставил Куала-Лумпуру предоплату для выпуска облигаций инвестфонда, однако, малайзийская сторона своих обязательств не выполнила.
Кроме того, как сообщили источники, в соглашении между сторонами содержится упоминание об отсутствии "предикатного преступления", что характеризуется как общественное опасное деяния, предшествующее отмыванию денег. Между тем финансовый конфликт между Малайзией и ОАЭ занял центральное место в расследовании, проводимом Министерством юстиции США о незаконных операциях 1MDB. В частности, американские представители подозревают премьер-министра Наджиба Разака в нецелевом расходовании средств фонда, в том числе для приобретении элитной недвижимости на территории Соединенных Штатов. К расследованию также подключены представители Гонконга, Сингапура и Швейцарии, через банки которых могли осуществлять денежные переводы.