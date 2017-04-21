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Новосибирский банк "Левобережный" откроет первый МФЦ на базе филиала в Красноярске

Экономика и бизнес
21 апреля, 6:09 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
Соответствующее соглашение банк "Левобережный" подписал с правительством Красноярского края в ходе форума
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Новосибирский банк "Левобережный" откроет МФЦ для предоставления государственных услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на базе своего филиала в Красноярске. Об этом сообщил  ТАСС в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ-2017) генеральный директор, председатель правления банка "Левобережный" Владимир Шапоренко.

"Все оборудование уже завезено, в принципе, к работе мы готовы. Я думаю, что в понедельник мы уже начнем оказывать государственные услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям", - сказал Шапоренко, отметив, что с физическими лицами филиал банка уже работает.

Соответствующее соглашение банк "Левобережный" подписал  с правительством Красноярского края в ходе форума. Как пояснил журналистам первый заместитель губернатора - председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко, МФЦ на базе филиала банка создан в рамках федерального проекта по развитию малого бизнеса и ориентирован на малые предприятия. "Он расширяет возможности того большого учреждения, которое у нас уже есть", - подчеркнул Томенко.

Красноярский экономический форум открывается  и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Красноярский экономический форум – 2017
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