Красноярский край и РФФИ направят на поддержку фундаментальной науки 140 млн руб.

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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Красноярский край и Российский фонд фундаментальной исследований (РФФИ) будут ежегодно направлять на поддержку науки 140 млн рублей. Об этом на Красноярском экономическом форуме сообщил председатель правительства региона Виктор Томенко.
"Мы уже 15 лет сотрудничаем с Российским фондом фундаментальных исследований, и сегодня договорились о расширении сотрудничества. Каждая из сторон будет вкладывать по 70 млн рублей на поддержку фундаментальных исследований", - сказал Томенко.
На Красноярском экономическом форуме было подписано дополнительное соглашение между правительство региона и РФФИ о сотрудничестве.
По словам председателя совета РФФИ Владислава Панченко, Красноярский край является одним из лидеров среди российских регионов по поддержке фундаментальной науки.
Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.