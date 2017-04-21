Минобрнауки: регионы нуждаются в опорных вузах для реализации экономической повестки

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Российские регионы нуждаются в опорных вузах, которые могли бы стать центрами реализации экономической и социальной политики территорий, заявила заместитель министра образования и науки Людмила Огородова в ходе выступления на Красноярском экономическом форуме.

"Мы видим, что повестка по отношению к университетам со стороны территорий изменилась. Это исторический момент, когда губернаторы говорят о том, что им не столько бюджетные деньги нужны для университетов, - <…> они есть. Нужно, чтобы университеты встроились в реализацию региональной повестки и чтобы они стали, по сути, центрами реализации политики на территории - и экономической, и предпринимательской, и социальной - за счет потенциала, который накопила система образования сегодня", - сказала она в ходе круглого стола "Университеты как центры технологического и социального развития регионов".

Она напомнила, что на днях состоялся конкурс второй волны опорных университетов. "Министр образования Ольга Васильева, услышав программы и повестку, которую объявляли регионы и территории, решила расширить список университетов, отобранных в эту группу. У нас восемь университетов получат деньги на полномасштабную реализацию программы и 14 университетов получат деньги на подготовку управленческих команд, разработку программы и предложений по трансформации университетов в соответствие с региональной повесткой", - отметила Огородова.

По ее словам, в Минобрнауки констатируют, что университеты будут меняться в первую очередь с территориальной повесткой развития России, которая реализуется вместе с властью, бизнесом, реальным сектором экономики, наукой и образованием. Представитель министерства напомнила, что на первом этапе министерство планирует создать в 30 регионах 40 центров инноваций на базе ведущих университетов.

"Следующая группа, которая могла бы потенциально подойти к этой задаче, - группа опорных университетов. Кто- то готов уже сегодня, но не все, - рассказала Огородова. - Мы говорили о том, что опорные вузы - это история территориальной власти: сумеет ли территория сосредоточить инструменты, доверит ли территория этому университету управление региональным кластером, особой экономической зоной. Мне кажется, что успех реализации задачи будет зависеть от этого".

Программа Минобрнауки РФ, предполагающая формирование опорных вузов, направлена на создание сильных университетов в российских регионах, которые на основе объединения научных баз, кадровых и финансовых ресурсов смогут обеспечить трансформацию системы кадровой подготовки, привлечь сильных студентов, создать научные лаборатории и обеспечить кооперацию с крупными отраслевыми предприятиями региона.

О КЭФ

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.