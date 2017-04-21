Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МТС вложит около 2 млрд рублей в инфраструктуру связи Красноярского края за два года

Экономика и бизнес
21 апреля, 6:30 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
Соответствующее соглашение подписало правительство края с филиалом ПАО "МТС"
Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. ПАО "МТС" вложит около 2 млрд рублей в инфраструктуру связи Красноярского края в ближайшие два года. Об этом сообщил журналистам в ходе Красноярского экономического форума первый заместитель губернатора - председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко.

"В течение двух лет МТС планирует вложить в наш регион порядка 2 млрд рублей, что, конечно, будет способствовать улучшению качества услуг связи на территории Красноярского края", - сказал Томенко.

Он отметил, что это особенно важно с учетом географических особенностей региона - больших расстояний и обилия труднодоступных территорий и населенных пунктов, которые необходимо обеспечивать качественной связью. Соответствующее соглашение подписало правительство края с филиалом ПАО "МТС".

Красноярский экономический форум открылся накануне и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Красноярский экономический форум – 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Махмуд Ахмадинежад не допущен к участию в президентской гонке в Иране
2
The Guardian: председатель Европарламента допустил пересмотр итогов Brexit
3
Новая война с утечками: Вашингтон намерен арестовать основателя WikiLeaks
4
Шульгин: четыре страны поддержали предложение России и Ирана по инциденту в Идлибе
5
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
6
Теракт в Петербурге финансировался из Турции членами международной террористической группы
7
В Одесской области нашли бомбу в автомобиле мэра Измаила
Темы дня
Загрузка...
Реклама