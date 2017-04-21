МТС вложит около 2 млрд рублей в инфраструктуру связи Красноярского края за два года

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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. ПАО "МТС" вложит около 2 млрд рублей в инфраструктуру связи Красноярского края в ближайшие два года. Об этом сообщил журналистам в ходе Красноярского экономического форума первый заместитель губернатора - председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко.
"В течение двух лет МТС планирует вложить в наш регион порядка 2 млрд рублей, что, конечно, будет способствовать улучшению качества услуг связи на территории Красноярского края", - сказал Томенко.
Он отметил, что это особенно важно с учетом географических особенностей региона - больших расстояний и обилия труднодоступных территорий и населенных пунктов, которые необходимо обеспечивать качественной связью. Соответствующее соглашение подписало правительство края с филиалом ПАО "МТС".
Красноярский экономический форум открылся накануне и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.