МТС вложит около 2 млрд рублей в инфраструктуру связи Красноярского края за два года

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. ПАО "МТС" вложит около 2 млрд рублей в инфраструктуру связи Красноярского края в ближайшие два года. Об этом сообщил журналистам в ходе Красноярского экономического форума первый заместитель губернатора - председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко.

"В течение двух лет МТС планирует вложить в наш регион порядка 2 млрд рублей, что, конечно, будет способствовать улучшению качества услуг связи на территории Красноярского края", - сказал Томенко.

Он отметил, что это особенно важно с учетом географических особенностей региона - больших расстояний и обилия труднодоступных территорий и населенных пунктов, которые необходимо обеспечивать качественной связью. Соответствующее соглашение подписало правительство края с филиалом ПАО "МТС".

Красноярский экономический форум открылся накануне и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.