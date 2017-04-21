Компания Puma оштрафована в Шанхае на $421 тыс.

ШАНХАЙ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Известный производитель спортивной обуви и одежды компания Puma должна будет выплатить 2,9 млн юаней (около $421 тыс. ) шанхайской корпорации по производству шерстяных изделий "Хэнюаньсян" за использование в 2015 году ее логотипа на своей продукции. Соответствующее решение, как пишет сегодня газета "Шанхай жибао", вынес Народный суд городского района Хуанпу.

Речь идет о логотипе "Хэнюаньсян", который она зарегистрировала в марте 2014 года. Он представляет из себя стилизованное изображение головы козла, напоминающее древний китайский иероглиф. В 2015 году, согласно материалам дела, компания Puma использовала такой же символ, но другого размера на специальной серии своей обуви и футболок, выпущенных к году Козы.

По данным издания, в ходе судебного заседания представители компании Puma настаивали на том, что взятый ими стилизованный древний иероглиф может использоваться свободно и на него не распространяется право интеллектуальной собственности. Однако суд постановил, что использование компанией Puma данного логотипа вводило в заблуждение покупателей, которые могли подумать, что продукция специальной серии этой компании связана с корпорацией "Хэнюаньсян".

Расследование показало, что Puma заработала в Китае на выпущенной одежды и обуви почти 6 млн юаней. Почти половину этой суммы, пишет газета, суд обязал выплатить корпорации "Хэнюаньсян" в качестве компенсации.