Дворкович: законопроект об НДД в нефтяной отрасли готов к рассмотрению правительством

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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Законопроект о введении налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли готов для рассмотрения правительством РФ, сообщил журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
Он отметил, что после обсуждения правительством законопроект будет направлен в Госдуму, и это должно произойти до конца мая.
"Решение будет принимать парламент. Пока мы решили, что законопроект готов для рассмотрения на заседании правительства... Я думаю, реалистично это сделать до конца мая - до конца мая успеть рассмотреть на правительстве и внести в Госдуму", - сказал он.
Дворкович добавил, что вопрос о льготах для обводненных месторождений в рамках работы над налоговым маневром в нефтяной отрасли еще не решился.
При этом, по его словам, преференции для Самотлорского месторождения "Роснефти", как и для других обводненных месторождений, целесообразны, вопрос в том, будут ли эти преференции интегрированы в НДД (налог на добавленный доход - прим. ред.) или будут вводиться отдельно.
"Я думаю, преференции для Самотлора и других обводненных месторождений (вводить) целесообразно, но какие преференции - в рамках НДД или как отдельную льготу, процент скидки, - мы вчера не смогли определить", - сказал Дворкович.
Он отметил, что накануне на совещании был согласован законопроект о введении НДД вместо налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). До конца мая законопроект будет рассмотрен правительством и направлен в Госдуму. При этом вопрос о льготах на обводненных месторождениях остался открытым - согласовать вопрос не удалось, поскольку "слишком не совпадают расчеты разных министерств и компаний - отличаются в разы, и невозможно было при таких расчетах принять окончательное решение", добавил вице-премьер. "Мы договорились, что мы параллельно будем этим заниматься, и возможно, как раз в парламенте процесс сойдется и мы примем одновременное решение и по НДД, и по обводненным месторождениям - или внутри НДД, или отдельно", - заключил он.
Предполагается, что НДД в пилотном режиме заработает с 2018 года. В отличие от налога на добычу полезных ископаемых, НДД будет взиматься не с количества добытой нефти, а с дохода от продажи сырья за вычетом предельных расходов на добычу и транспортировку.
Проект предусматривает добровольный переход на НДД для двух групп пилотных проектов. Первая группа - это новые месторождения (гринфилды) в новых регионах, вторая группа - зрелые месторождения (браунфилды) в Западной Сибири с суммарной годовой добычей нефти по всем месторождениям не более 15 млн тонн. Заявки на участие в пилотном проекте по переходу месторождений на НДД подали "Газпром нефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз" и "Русснефть". Совокупная добыча этих месторождений составляет около 7 млн тонн, все они расположены в Западной Сибири.