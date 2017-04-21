Всемирный банк создает инвестфонд для скупки "зеленых бондов" в развивающихся странах

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Всемирный банк (ВБ) объявил о создании нового инвестфонда, который будет вкладывать средства в так называемые зеленые бонды в странах с развивающейся и переходной экономикой. Как сообщила пресс-служба Международной финансовой корпорации - дочерней организации ВБ, работающей с частным бизнесом в интересах развития, - в общей сложности размер фонда, получившего название Green Cornerstone Bond Fund, должен составить $2 млрд. МФК со своей стороны вложит $325 млн, а остальное должен привлечь ее партнер - европейская компания по управлению активами Amundi.

Смысл проекта, согласно пресс-релизу, заключается в том, чтобы содействовать притоку инвестиций в решение климатических проблем в развивающихся странах. Согласно ВБ, глобальный рынок "зеленых бондов" оценивался по состоянию на 2016 год более чем в $100 млрд, но инвестиции были сосредоточены в основном в развитых державах. Исправить перекос и призван новый фонд, который будет покупать "зеленые бонды" банков из Африки, Азии и Латинской Америки, а также Восточной Европы и Центральной Азии. К последнему региону по классификации ВБ относятся Россия и ее ближайшие соседи.

Полного вложения средств нового фонда предполагается достичь за семь лет. Управлять средствами будет Amundi. Проект должен положить начало целой программе партнерства МФК с этой компанией, направленного на "развитие "зеленого" финансирования на формирующихся рынках".