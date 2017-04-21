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Орешкин считает неэффективным существующий формат стратегий развития РФ

Экономика и бизнес
21 апреля, 7:24 дата обновления: 21 апреля, 7:27 UTC+3
По словам главы МЭР, новый план должен быть "живым документом" и реагировать на изменения внешних условий
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Существующий формат стратегий развития России, который подразумевает большой объем целей и задач, неэффективен, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Стратегии в том виде, как мы это исторически понимаем - толстый документ по основным направлениям что и как делать - с управленческой точки зрения неэффективный подход. Что мы пытаемся выстраивать и делаем при подготовке плана и при подготовке принципов реализации плана, что, на самом деле, гораздо важнее, это новые управленческие подходы, связанные с тем, что план сам по себе должен быть "живым" документом", - сказал Орешкин, выступая на пленарной сессии Красноярского экономического форума.

Он пояснил, что будет некая стартовая версия плана, "но она будет постоянно жить, реагировать на изменения внешних условий, смотреть, как экономика реагирует на эти изменения и иметь обратную связь".

По мнению главы Минэкономразвития, важно выработать и правильные управленческие механизмы внедрения плана в жизнь. Для этого, по его словам, на уровне МЭР модернизируется система управления, нацеленная на переход от вертикальной модели управления к горизонтальной.

Так, в Минэкономразвития уже создан департамент, главной задачей которого будет управление изменениями, рассказал Орешкин. Он добавил, что к осени уже будут протестированы принципы нового подхода к управлению, которые впоследствии будут предлагаться на уровень правительства.

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