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Россия начала поставки кедрового ореха в страны Персидского залива

Экономика и бизнес
21 апреля, 7:19 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
Объемы поставок в арабские страны не уточняются
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Российские переработчики и заготовители дикоросов начали поставлять в 2017 году кедровые орехи в страны Персидского залива. Об этом ТАСС в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ) сообщил президент Союза заготовителей и переработчиков дикоросов Юрий Рудаков.

"Ведем переговоры (о поставках, прим. ТАСС) с представителями бизнеса Японии, Китая, Словакии, ОАЭ. Есть большой интерес к нашей продукции, она качественная, аутентичная. Латинская Америка заинтересовалась кедровыми орехами. Недавно начались пробные поставки кедрового ореха в арабские страны Персидского залива", - сказал собеседник агентства.

По его словам, согласно официальным данным из страны экспортируется около 12 тыс. тонн кедрового ореха. 95% идет в Китай, откуда продукция реэкспортируется. Объемы поставок в арабские страны он не уточнил.

"Наша задача расширить связи российских заготовителей с потребителями, чтобы прибыли и налоги с нее шли в российские регионы, а не зарубежным посредникам. Для этого нужно расширить сферу заготовки и переработки дикоросов более комфортной, цивилизованной. Ведь это снимает вопросы занятости в отдаленных, таежных районах, где нет возможности вести сельское хозяйство", - сказал Рудаков.

Красноярский экономический форум открылся вчера и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Красноярский экономический форум – 2017
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