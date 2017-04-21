Оператор связи вложит в телекоммуникационную инфраструктуру Красноярского края 200 млн руб

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Оператор связи АО КБ "Искра" вложит в развитие телекоммуникационной инфраструктуры в отдаленных населенных пунктах Красноярского края в 2017-2018 гг 200 млн рублей. Об этом в интервью ТАСС в кулуарах Красноярского экономического форума рассказал генеральный директор компании Андрей Ромулов.

"Сегодня Россия страна с одним из высоких проникновений интернета, с высокой скоростью и низкой стоимостью подключения, но село в этом смысле обиженно. Потому что технологии, которые есть, ориентированы на большие города", - подчеркнул Ромулов.

По его словам, компания готова обеспечить интернет- связь в самых отдаленных населенных пунктах Красноярского края, включая арктические территории региона.

Красноярское КБ "Искра" входит в тройку национальных операторов спутниковой связи. КБ участвует в регионе в технологическом сопровождении таких проектов как, "Электронное правительство", "Ликвидация цифрового неравенства", "Образование": доступ в интернет для детей- инвалидов и удаленных сельских учебных заведений.

Красноярский экономический форум открылся вчера и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.