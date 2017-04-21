Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оператор связи вложит в телекоммуникационную инфраструктуру Красноярского края 200 млн руб

Экономика и бизнес
21 апреля, 7:36 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
Красноярское КБ "Искра" входит в тройку национальных операторов спутниковой связи
Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Оператор связи АО КБ "Искра" вложит в развитие телекоммуникационной инфраструктуры в отдаленных населенных пунктах Красноярского края в 2017-2018 гг 200 млн рублей. Об этом  в интервью ТАСС в кулуарах Красноярского экономического форума рассказал генеральный директор компании Андрей Ромулов.

Читайте также новости по теме:
Красноярский экономический форум – 2017
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
Кудрин считает, что госкомпаний не должно быть ни в сфере добыче, ни в финансах
Орешкин считает неэффективным существующий формат стратегий развития РФ
Около 10 млрд рублей частных инвестиций привлечено в подготовку к Универсиаде-2019

"Сегодня Россия страна с одним из высоких проникновений интернета, с высокой скоростью и низкой стоимостью подключения, но село в этом смысле обиженно. Потому что технологии, которые есть, ориентированы на большие города", - подчеркнул Ромулов.

По его словам, компания готова обеспечить интернет- связь в самых отдаленных населенных пунктах Красноярского края, включая арктические территории региона.

Красноярское КБ "Искра" входит в тройку национальных операторов спутниковой связи. КБ участвует в регионе в технологическом сопровождении таких проектов как, "Электронное правительство", "Ликвидация цифрового неравенства", "Образование": доступ в интернет для детей- инвалидов и удаленных сельских учебных заведений.

Красноярский экономический форум открылся вчера и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Красноярский экономический форум – 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новая война с утечками: Вашингтон намерен арестовать основателя WikiLeaks
2
Определились все полуфиналисты юношеского чемпионата мира по хоккею
3
Махмуд Ахмадинежад не допущен к участию в президентской гонке в Иране
4
Прокуратура ФРГ подтвердила задержание выходца из РФ в связи с нападением на ФК "Боруссия"
5
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
6
The Guardian: председатель Европарламента допустил пересмотр итогов Brexit
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама