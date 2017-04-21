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WSJ: законодатели США попросили Трампа не разрешать ExxonMobil сотрудничать с "Роснефтью"

Экономика и бизнес
21 апреля, 7:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Ранее ExxonMobil из-за введенных против России санкций свернула 9 из 10 совместных с "Роснефтью" проектов
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© Scott Olson/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Группа американских законодателей от обеих партий обратилась к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой отказать корпорации ExxonMobil  в выведении из-под действия антироссийских санкций ряда ее совместных проектов с "Роснефтью". Об этом сообщила электронная версия американской газеты The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, против данного шага выступили члены Конгресса США из числа демократов и республиканцев. Они утверждают, что "Россия не сделала ничего такого, что могло бы стать основанием для ослабления санкционного режима". В числе законодателей, придерживающихся данной позиции, газета называет сенаторов Марко Рубио, Роберта Менендеса, Джона Маккейна, а также конгрессмена Элиота Энгла.

"Хотя разрешение вести дела с запрещенными российскими структурами и могло бы соответствовать интересам ExxonMobil, это, очевидно, не отвечало бы национальным интересам Америки", - приводится в статье текст заявления Рубио, полученного журналистами издания. Официальные представители ExxonMobil не комментируют публикацию.

The Wall Street Journal в среду сообщила, что ExxonMobil обратилась в Министерство финансов США с просьбой вывести из-под действия санкций, введенных против России, ряд совместных проектов с "Роснефтью" в Черном море. Американская компания направляла такие запросы дважды - в 2015 году и в марте этого года. В конце прошлого года кандидатом на пост госсекретаря США был выдвинут Рекс Тиллерсон, который возглавлял ExxonMobil с 2006 года, в феврале этого года он был утвержден.

В Госдепартаменте изданию подтвердили, что Тиллерсон в течение двух лет не станет заниматься никакими вопросами, касающимися нефтяной корпорации, чтобы избежать конфликта частных и государственных интересов. Внешнеполитическое ведомство, в частности, в значительной степени курирует санкционный режим, его изменения и послабления.

Ранее ExxonMobil из-за введенных против России санкций свернула 9 из 10 совместных с "Роснефтью" проектов, включая разведку и потенциальную добычу на шельфе Черного моря, в Арктике и в Западной Сибири. Согласно финансовому отчету ExxonMobil, компания оценивает потери от санкций в сумму до 1 млрд долларов. Под санкции попало и сотрудничество компании с "Роснефтью" по проведению геологоразведочных работ в Карском море, где в 2014 году было открыто новое месторождение "Победа" с запасами 130 млн тонн нефти и 499,2 млрд кубометров газа.

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