Толоконский: бороться с инфляцией нужно посредством снижения стоимости кредитов

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Борьбу с инфляцией в России необходимо осуществлять, не прибегая к манипуляциям с ключевой ставкой, а меняя кредитно-финансовую политику в пользу удешевления кредитов. Такое мнение высказал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в ходе пленарного заседания Красноярского экономического форума (КЭФ-2017).

"Мы сейчас на выставке подходили к одному производителю, он имеет очень эффективное производство и продает одежду в 11 странах. В чем проблема? Говорит, не могу найти ресурсы для развития. Казалось бы, эффективное производство, эффективные продажи сегодня. Нужно прийти в банк, и банки в очередь выстроятся дать дешевый кредит. И весь мир так идет, и этим большим объемом роста товарного предложения блокирует инфляцию", - сказал Толоконский.

По его словам, удешевление кредитных ресурсов подстегнет инвестиционную активность в России и позволит не только сдерживать инфляцию, но и достигать желаемых темпов роста экономики на уровне 3-4% в год.

Толоконский также отметил, что росту экономики препятствует наличие огромного количества административных барьеров. "Эта система порождает просто страх чиновников, она спускается в регионы и мешает (на всех уровнях власти - прим. ТАСС)", - подчеркнул глава региона.

Красноярский экономический форум открылся накануне и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.