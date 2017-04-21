Кудрин назвал систему госуправления РФ "старой скрипучей машиной"

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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин назвал систему государственного управления в России "старой скрипучей машиной". Такое мнение он высказал на Красноярском экономическом форуме.
"Систему государственного управления я бы оценил сегодня как старую скрипучую машину с низкой скоростью, которая не имеет высокой мощности и в общем-то все время заезжает не туда, каждый раз корректирует свое движение, но результат небольшой", - сказал Кудрин.
По его словам, ЦСР провел оценку качества системы госуправления, в ходе которой выяснил, что лишь 38% государственных служащих занимаются своими прямыми функциональными обязанностями.
"В остальных случаях они занимаются каким-то тушением пожаров, имею в виду авралы, выполнение хаотичных поручений, которые идут от конкретной ситуации. Количество совещаний и поручений - как президентских, так и правительственных - за последние шесть лет выросло на 50%, но экономика не ускорилась за этот период", - заявил глава ЦСР.
"Нужно оценить, что современная система госуправления не соответствует тем вызовам, не фокусирует, не повышает эффективность нашей работы", - сказал Кудрин, отметив, что назрела необходимость менять систему.