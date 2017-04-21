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Красноярский оператор связи модернизирует центр обработки данных для Универсиады

Экономика и бизнес
21 апреля, 8:25 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
Во время соревнований центр будет использоваться в том числе для хранения данных о проданных билетах и записей с камер видеонаблюдения
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Красноярское конструкторское бюро (КБ) "Искра" модернизирует свой центр обработки данных Data Pool для бесперебойного функционирования информационной системы Всемирной зимней универсиады-2019. Об этом в интервью ТАСС в кулуарах Красноярского экономического форума сообщил генеральный директор "Искры" Андрей Ромулов.

"Центр был запущен в прошлом году, и в него было вложено 70 млн рублей. Но для Универсиады необходимы другие скорости и объемы передачи данных, и до марта 2018 года мы вложим в модернизацию центра 100-120 млн рублей", - сказал Ромулов.

Во время соревнований центр будет использоваться в том числе для хранения данных о проданных билетах и записей с камер видеонаблюдения на объектах Универсиады. По его словам, после центр будет использоваться также региональными и муниципальными властями.

Летние и зимние универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта (ФИСУ). Летние дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В 2019 году зимняя Универсиада пройдет в Красноярске.

Красноярский экономический форум открылся вчера и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Красноярский экономический форум – 2017
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