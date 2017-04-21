Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кудрин: экономика будет расти не более чем на 2-3%, если не удвоить несырьевой экспорт

Экономика и бизнес
21 апреля, 8:27 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
Глава Центра стратегических разработок считает, что необходимо заинтересовать компании работать на мировых рынках
Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Экономика России будет расти не более чем на 2-3%, если не удвоить несырьевой экспорт. Такое мнение высказал глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин, выступая на Красноярском экономическом форуме.

"Если мы не выйдем на мировые рынки, как пример - если мы не удвоим свой несырьевой экспорт за шесть лет - как мы планируем к 2024 или 2025 году, то у нас не будет темпов роста выше 2%, ну может быть 2-3%. Но это недостаточно для России", - сказал он.

Поэтому один из тезисов ЦСР - необходимо заинтересовать компании работать на мировых рынках, продолжил Кудрин.

"Там, может быть, не такие большие проблемы занять свою нишу. У нас компании просто боятся этого - там большие издержки транзакционные перед началом работы на мировых рынках. У нас недостаточно инфраструктуры, кадрового потенциала, чтобы смелее выходить на мировые рынки", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Красноярский экономический форум – 2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новая война с утечками: Вашингтон намерен арестовать основателя WikiLeaks
2
Определились все полуфиналисты юношеского чемпионата мира по хоккею
3
Махмуд Ахмадинежад не допущен к участию в президентской гонке в Иране
4
Прокуратура ФРГ подтвердила задержание выходца из РФ в связи с нападением на ФК "Боруссия"
5
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
6
The Guardian: председатель Европарламента допустил пересмотр итогов Brexit
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама