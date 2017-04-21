Кудрин: экономика будет расти не более чем на 2-3%, если не удвоить несырьевой экспорт

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Экономика России будет расти не более чем на 2-3%, если не удвоить несырьевой экспорт. Такое мнение высказал глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин, выступая на Красноярском экономическом форуме.

"Если мы не выйдем на мировые рынки, как пример - если мы не удвоим свой несырьевой экспорт за шесть лет - как мы планируем к 2024 или 2025 году, то у нас не будет темпов роста выше 2%, ну может быть 2-3%. Но это недостаточно для России", - сказал он.

Поэтому один из тезисов ЦСР - необходимо заинтересовать компании работать на мировых рынках, продолжил Кудрин.

"Там, может быть, не такие большие проблемы занять свою нишу. У нас компании просто боятся этого - там большие издержки транзакционные перед началом работы на мировых рынках. У нас недостаточно инфраструктуры, кадрового потенциала, чтобы смелее выходить на мировые рынки", - добавил он.