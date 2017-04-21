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Глава "Сибура" считает маловероятным рост экономики РФ на 2-3% в скором времени

Экономика и бизнес
21 апреля, 8:40 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
Дмитрий Конов отметил, что есть проблема с инвестициями в основные фонды: многие хорошо задуманные проекты не доводятся до конца или не начинаются из-за отсутствия навыка их реализации
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Председатель совета директоров "Сибура" Дмитрий Конов не ожидает темпов роста экономики России в 2-3% в ближайшее время. Об этом он заявил, выступая на Красноярском экономическом форуме.

"Я не верю в рост в диапазоне 2-3%. В России был достаточно активный рост в начале 2000-х, о котором мы говорили - 7%. В основном он был вызван дозагрузкой тех мощностей, которые уже существовали, их более эффективным использованием и очень резким ростом большинства рынков, на которые Россия традиционно поставляла свою продукцию". - сказал он на пленарном заседании "Российская экономика: повестка 2017-2025".

По словам Конова, сейчас есть проблема с инвестициями в основные фонды: многие хорошо задуманные проекты не доводятся до конца или не начинаются из-за отсутствия навыка их реализации. При этом обновление основных фондов - достаточно длительный цикл, который "дает результат через четыре - шесть лет", добавил глава "Сибура".

Минэкономразвития РФ в настоящее время разрабатывает план повышения темпов экономического роста до 2025 года. Министерство намерено направить первую версию документа в правительство в начале мая, доработав с учетом предложений, которые будут высказываться на Красноярском экономическом форуме. Для написания плана роста экономики до 2025 г. в Минэкономразвития созданы 10 рабочих групп по различным направлением, среди которых налоговая политика, социальная политика, поддержка экспорта, развитие новой цифровой экономики, формирование предсказуемых условий для бизнеса на макро- и микроэкономическом уровнях, подготовка квалифицированных кадров, необходимых для экономического роста.

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Красноярский экономический форум – 2017
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