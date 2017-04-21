Орешкин и Кудрин согласились с наличием конкуренции в их планах развития экономики РФ

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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин и глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, которые параллельно готовят планы социально-экономического развития РФ, согласились с тем, что между этими программами присутствует конкуренция. Об этом они заявили в ходе дискуссии на пленарной сессии Красноярского экономического форума.
"Нас с Алексеем Леонидовичем (Кудриным) даже друг напротив друга посадили, и если спросить, есть ли между нами конкуренция, то я отвечу, что конкуренция есть, но конкуренция позитивная", - сказал Орешкин, отвечая на соответствующий вопрос модератора сессии.
Министр подчеркнул, что поскольку ЦСР и Минэкономразвития работают над одинаковыми задачами - повышением благосостояния населения и ускорением экономического роста, - сотрудники министерства и эксперты ЦСР часто работают вместе.
"Многие сотрудники МЭР работают в рабочих группах ЦСР, мы пользуемся и смотрим те материалы, которые нарабатывают коллеги. Мы в некоторой степени ведем параллельную, работу, и это хорошо, потому что когда две фабрики идей, то общий пул идей, из которых потом можно будет собрать единое целое, становится гораздо больше и гораздо качественнее", - отметил Орешкин.
Кудрин, в свою очередь, поддержал мнение главы Минэкономразвития о наличии конкуренции. Он добавил при этом, когда министерству было поручено начать работу над комплексным планом, в ЦСР значительная часть материалов уже была, и правительство стало выбирать, делая новые шаги.
По словам Кудрина, стратегия ЦСР в большей степени затрагивает сферы, которые не слишком широко отражены в плане Минэкономразвития. Среди них он назвал геополитические риски, реформу судебной системы, работу с правоохранительными органами и оценку преступности.