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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович не верит в скорую отмену антироссийских санкций и ответного продуктового эмбарго.
"АПК должен понимать, сколько будут длиться наши контрсанкции, наше эмбарго. Никакой гарантии никто дать не может. Они могут как всю жизнь существовать, так и завтра быть отменены при определенных условиях. Я в завтра не верю конечно же, но сколько именно они продлятся тоже очень трудно предсказать", - сказал Дворкович на пленарном заседании Красноярского экономического форума.
По его словам, надо исходить из того, что российский АПК должен жить в условиях добросовестной конкуренции.
"Государство должно создать условия, которые выравнивают конкурентную среду для нашего АПК с другими рынками, инструментарий весь известен по всему миру. Наши компании не должны быть обиженными, но и не должны считать, что они будут полностью защищены от конкуренции и работать в тепличных условиях", - сказал Дворкович.