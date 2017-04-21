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Дворкович не верит в скорую отмену антироссийских санкций и ответного продуктового эмбарго

Экономика и бизнес
21 апреля, 8:58 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
По словам российского вице-премьера, в этом вопросе никто не может дать гарантий
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович не верит в скорую отмену антироссийских санкций и ответного продуктового эмбарго.

"АПК должен понимать, сколько будут длиться наши контрсанкции, наше эмбарго. Никакой гарантии никто дать не может. Они могут как всю жизнь существовать, так и завтра быть отменены при определенных условиях. Я в завтра не верю конечно же, но сколько именно они продлятся тоже очень трудно предсказать", - сказал Дворкович на пленарном заседании Красноярского экономического форума.

По его словам, надо исходить из того, что российский АПК должен жить в условиях добросовестной конкуренции.

"Государство должно создать условия, которые выравнивают конкурентную среду для нашего АПК с другими рынками, инструментарий весь известен по всему миру. Наши компании не должны быть обиженными, но и не должны считать, что они будут полностью защищены от конкуренции и работать в тепличных условиях", - сказал Дворкович.

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Красноярский экономический форум – 2017
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Россия
Персоны
Дворкович, Аркадий Владимирович
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