Украина может отложить размещение еврооблигаций на $1 млрд до осени

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НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Украина может подождать до осени 2017 года с размещением облигаций на внешнем рынке на $1 млрд. Об этом заявил в четверг министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью журналистам газеты Wall Street Journal (WSJ).
Глава украинского минфина заверил, что интерес на рынке к облигациям есть. "Но, считаю, что нам не нужно спешить", - добавил он. Как говорится в публикации, Данилюк ожидает, что рост ВВП Украины составит в этом году 2,2%.
Ранее министр заявлял, что Украина готова разместить свои евробонды на $500 млн, но в то же время он отметил, что окончательного решения по этому вопросу не принято.
Данилюк, находящийся в США, отметил, что планирует встретиться с американским министром торговли Уилбуром Россом в Вашингтоне, а также с инвесторами в Нью-Йорке. "Мы уверены что у нас будут очень прочные отношения с администрацией Трампа", - сообщил глава украинского минфина.
Данилюк также признал, что власти в Киеве сталкиваются с противодействием в реализации экономических реформ со стороны бюрократии и олигархов. "Система оказывает мне очень существенное сопротивление, и так бывает каждый день", - добавил он.