Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей, сейчас в России около 9,6 млн работающих пенсионеров. Об этом заявил журналистам глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в кулуарах Красноярского экономического форума.

"Для того, чтобы говорить об этом вопросе, нужно иметь ввиду, что это надо порядка 200 млрд рублей. Будет такое поручение (рассмотреть возможность восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам - прим. ТАСС) - будем обсуждать", - сказал Дроздов.

По его словам, пока в ПФР не поступало поручения рассмотреть возможность такой индексации.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках отчета в Госдуме об итогах работы правительства в 2016 году заявил, что вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров и инвалидов не закрыт и правительство в ближайшее время сформулирует свою позицию.

Глава кабмина добавил, что решение будет приниматься, исходя из комплексного анализа ситуации с пенсионными фондами и ПФР.

Медведев напомнил, что в прошлом году правительство было вынуждено принять сложное и непопулярное решение об изменении порядка индексации пенсий из-за сложной балансировки бюджета.