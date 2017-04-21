Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей

Пострадавшим от засухи в 2016 году аграриям в Забайкалье выделят 63 млн руб.Сибирь 21 апреля, 10:07
Панарин: "Чикаго" не показал игру, которая должна быть в плей-офф НХЛСпорт 21 апреля, 10:04
"Норильский никель" примет решение по спонсорству ФК "Динамо" в конце апреляСпорт 21 апреля, 10:01
Сам себе издатель: как опубликовать книгуКультура 21 апреля, 10:00
44 года работы, 48 лет величия: факты о первом храме Христа СпасителяОбщество 21 апреля, 10:00
Екимов: Крым является приоритетным регионом для создания центра сборных РФ по велоспортуСпорт 21 апреля, 9:59
Бобровский: "Коламбус" должен извлечь урок после вылета из плей-офф НХЛСпорт 21 апреля, 9:49
Боец Сидельников не подписал контракт с Bellator из-за травмыСпорт 21 апреля, 9:23
ФК "Оренбург" намерен продлить контракт с главным тренером Робертом ЕвдокимовымСпорт 21 апреля, 9:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей, сейчас в России около 9,6 млн работающих пенсионеров. Об этом заявил журналистам глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в кулуарах Красноярского экономического форума.
"Для того, чтобы говорить об этом вопросе, нужно иметь ввиду, что это надо порядка 200 млрд рублей. Будет такое поручение (рассмотреть возможность восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам - прим. ТАСС) - будем обсуждать", - сказал Дроздов.
По его словам, пока в ПФР не поступало поручения рассмотреть возможность такой индексации.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках отчета в Госдуме об итогах работы правительства в 2016 году заявил, что вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров и инвалидов не закрыт и правительство в ближайшее время сформулирует свою позицию.
Глава кабмина добавил, что решение будет приниматься, исходя из комплексного анализа ситуации с пенсионными фондами и ПФР.
Медведев напомнил, что в прошлом году правительство было вынуждено принять сложное и непопулярное решение об изменении порядка индексации пенсий из-за сложной балансировки бюджета.