Дворкович: правительство должно эффективнее работать в сферах безопасности и образования

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ должно эффективнее выполнять свои задачи в базовых сферах, таких как образование, здравоохранение и безопасность. Об этом сообщил на пленарном заседании Красноярского экономического форума вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"У государства есть свои базовые функции, которые мы обязаны обеспечивать. Причем, намного лучше, чем сейчас. Это безопасность, защита прав и интересов граждан, и такие базовые вещи как образование и наука, вопрос здоровья людей. Вот эти вещи государство должно делать намного эффективнее, чем сейчас делает. Прогресс в этих сферах есть за последние 15 лет. Он очевиден, но мы еще не на том уровне, на котором должны были быть, - сказал он.

Говоря об оценке развития государства, Дворкович отметил, что существует оценка работы государственных органов людьми, и самая главная оценка сегодня - произошедшее повышение рождаемости и длительности жизни жителей России.