Дворкович: РФ будет договариваться с Турцией только после отмены пошлины на зерно

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Без отмены пошлины на российское зерно со стороны Турции никакого снятия ограничений с российской стороны не будет, заявил журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Для нас вопрос снятия ограничений по зерну носит безусловный характер. Без этого вообще никаких действий с нашей стороны не будет. Без снятия запрета на зерно даже шансов на то, что мы что-то снимем, нет", - сказал он. "А вот если снимут на зерно, тогда есть определенный набор действий, по которым мы готовы договариваться", - добавил вице-премьер.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что Россия не будет снимать ограничения на поставки турецких томатов, так как это навредит отечественным производителям. Овощеводы считают, что эмбарго должно действовать еще три года.

Торговый кризис

Турция с 15 марта исключила Россию из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию без пошлин. С 15 марта пошлина действует на импорт сельхозпродукции из России в Турцию. По данным Минсельхоза России, которые получены от экспортеров, размер ввозной таможенной пошлины на пшеницу и кукурузы составляет 130%, риса - 45%, шрота подсолнечника - 13,5%, бобовых - 9,7%. Пошлина на ввоз подсолнечного масла - в среднем до 36%, при этом применяется минимальный порог таможенной стоимости в размере $1,5 тыс. за тонну (при текущей цене на подсолнечное масло 800 долларов за тонну).

Такие меры Турция предприняла из-за того, что Россия не сняла запрет на поставки турецких томатов и огурцов, отмечал ранее глава Союза экспортеров зерновых, бобовых и масличных культур Центральной Анатолии Тургай Унлю.

С 1 января 2016 г. на фоне осложнения политических отношений Россия ввела запрет на ввоз целого перечня сельскохозяйственной продукции из Турции (апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы, земляника и клубника, томаты, огурцы, цветная капуста и брокколи, репчатый лук, замороженные части тушек и субпродуктов индеек и домашних кур, соль и жевательная резинка). В марте правительство России сняло запрет на поставки жевательной резинки, соли, лука, цветной капусты, брокколи и гвоздики из Турции. Это уже не первое смягчение эмбарго в отношении Турецкой Республики. В октябре 2016 г. Россия разрешила ввоз ряда турецких фруктов (косточковые и цитрусовые).