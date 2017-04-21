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Елена Батурина вновь возглавила список богатейших женщин России по версии Forbes

Экономика и бизнес
21 апреля, 9:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
На второй строчке оказалась Елена Рыболовлева, бывшая жена миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба "Монако" Дмитрия Рыболовлева
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Елена Батурина

Елена Батурина

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент девелоперской компании "Интеко" Елена Батурина вновь возглавила список богатейших женщин России по версии журнала Forbes, ее состояние издание оценило в $1 млрд. При этом в общем рейтинге 200 богатейших бизнесменов Батурина заняла только 90 место.

Елена Рыболовлева, бывшая жена миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба "Монако" Дмитрия Рыболовлева, оказалась на второй строчке ($600 млн). Совладелец группы S7 Наталия Филева впервые попала в список богатейших женщин России, расположившись на третьей позиции ($600 млн).

В то же время в рейтинг не вошли совладелица производителя детских продуктов питания "ФрутоНяня" Ольга Белявцева и генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, занявшие в прошлом году третье и четвертое места соответственно.

Накануне журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Рейтинг возглавил глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Его состояние издание оценило в $18,4 млрд.

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