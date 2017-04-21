Минпромторг предлагает обязать получателей господдержки экспортировать часть продукции

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ предложил Минэкономразвития РФ включить в план-2025 обязательство компаний, получающих господдержку, направлять часть продукции на экспорт, заявил замглавы Минпромторга Василий Осьмаков на Красноярском экономическом форуме.

"Мы дали одно из предложений в Минэкономразвития о том, чтобы обязать всех получателей господдержки что-то системно экспортировать, по всем субсидиям и мерам поддержки. Мы уже это делаем в рамках некоторых инструментов - Фонда развития промышленности и так далее. Если говорить о специнвестконтрактах, то по ряду контрактов там будут прописаны требования по экспорту", - сказал он.

План-2025

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максти Орешкин сообщал, что разрабатываемый Минэкономразвития план развития экономики до 2025 г. должен обеспечивать предсказуемость экономических условий как для ведения бизнеса в России, так и для жизни граждан.

Министерство планирует направить в правительство в начале мая первую версию плана повышения темпов экономического роста до 2025 г., доработав ее с учетом предложений, которые будут высказаны на Красноярском экономическом форуме.

В феврале премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил несколько основных направлений разрабатываемого плана. Так, по словам премьера, одной из основных задач на период до 2025 г. является обеспечение стабильности макроэкономической динамики и системы налоговых платежей. Еще один блок мер, отметил премьер, будет касаться повышения эффективности в сфере занятости. Медведев указал, что ближайшие пять лет будут непростыми для рынка труда.

Третьей важнейшей задачей Медведев назвал создание умной экономики, опирающейся на интеллектуальный потенциал нации, на достижения науки и технологии. Он назвал недопустимой продолжающуюся утечку мозгов из страны.

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, окончательная версия плана должна быть представлена в мае 2017 г.