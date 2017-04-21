Депутат: власти должны помогать бизнесу с экологически чистыми производствами в Арктике

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Государство должно помочь бизнесу, который придет в Арктику с экологически чистыми производствами, сообщила журналистам депутат Госдумы Раиса Кармазина на Красноярском экономическом форуме.

"Природа Арктики ранима, и очень важно, чтобы тот бизнес, который придет сюда, создавал экологически чистое производство… И в этой связи государство должно помогать бизнесу: дать ускоренную амортизацию тем, кто придет с экологически чистым производством", - сказала Кармазина. По ее словам, государство также должно учитывать затраты, которые бизнес направляет на геологоразведку в арктической территории.

В свою очередь депутат Госдумы, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров подчеркнул, что законопроект "О развитии Арктической зоны РФ" должен работать для людей, поэтому его принятию должно предшествовать внимательное обсуждение.

"Торопиться не надо, надо внимательно посмотреть, обсудить на форуме", - сказал он.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025".

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