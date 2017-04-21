Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутат: власти должны помогать бизнесу с экологически чистыми производствами в Арктике

Экономика и бизнес
21 апреля, 10:06 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
Депутат Госдумы Раиса Кармазина также призвала учитывать затраты, которые бизнес направляет на геологоразведку в Арктике
Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Государство должно помочь бизнесу, который придет в Арктику с экологически чистыми производствами, сообщила журналистам депутат Госдумы Раиса Кармазина на Красноярском экономическом форуме.

"Природа Арктики ранима, и очень важно, чтобы тот бизнес, который придет сюда, создавал экологически чистое производство… И в этой связи государство должно помогать бизнесу: дать ускоренную амортизацию тем, кто придет с экологически чистым производством", - сказала Кармазина. По ее словам, государство также должно учитывать затраты, которые бизнес направляет на геологоразведку в арктической территории.

В свою очередь депутат Госдумы, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров подчеркнул, что законопроект "О развитии Арктической зоны РФ" должен работать для людей, поэтому его принятию должно предшествовать внимательное обсуждение.

"Торопиться не надо, надо внимательно посмотреть, обсудить на форуме", - сказал он.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025".

ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Красноярский экономический форум – 2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новая война с утечками: Вашингтон намерен арестовать основателя WikiLeaks
2
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
3
Кудрин назвал систему госуправления РФ "старой скрипучей машиной"
4
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
5
The Guardian: председатель Европарламента допустил пересмотр итогов Brexit
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
В консульстве РФ в Бонне пока не комментируют арест россиянина из-за теракта в Дортмунде
Темы дня
Загрузка...
Реклама