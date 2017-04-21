Абызов и Дворкович подискутировали об экономической повестке в ходе КЭФ

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Министр открытого правительства Михаил Абызов и заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович подискутировали об экономической повестке на пленарном заседании "Российская экономика: повестка 2017-2025" Красноярского экономического форума.

Абызов заявил, что не понимает экономической повестки России до 2025 г.

"Я ничего не понимаю: в чем у правительства России экономическая повестка до 2025 года? У меня моя задача в правительстве заключается в том, чтобы чиновничий язык переводить на язык, понятный людям. Вот я хотел бы, чтобы мы смогли, в том числе, довести основные ваши мысли языком, который был бы понятен простым предпринимателям", - сказал он.

На это замечание вице-премьер РФ Аркадий Дворкович указал, что подобные дискуссии возникают, потому что "просто есть правительство, и есть открытое правительство".

По его словам, ответ на этот вопрос будет дан всеми участниками круглых столов в рамках КЭФ-2017, а пленарное заседание является лишь установочным для форума.

"Мы можем формулировать непонятно, наверное, но вы представитель открытого правительства все-таки, переведите их на русский язык, адекватным русским языком. Хотя, когда иногда читаешь ваши инструкции, как нужно нам вести работу с открытыми данными и так далее, - я ничего не понимаю тоже", - заметил он.