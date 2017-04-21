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Минфин: введение ЕГАИС для табака может занять достаточно много времени

Экономика и бизнес
21 апреля, 10:21 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
Замглавы ведомства Илья Трунин пояснил, что для введения системы необходимо предпринять комплекс законодательных и технических изменений
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Введение ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) для табака может занять достаточно много времени. Об этом ТАСС заявил замглавы Минфина Илья Трунин.

"Это может занять достаточно много времени. Но сначала надо принять изменения в законы, которые вводили бы такую обязанность", - сказал он.

Трунин пояснил, что для введения ЕГАИС для табака необходимо предпринять целый комплекс законодательных и технических изменений.

"Отсчет надо будет начинать от того момента, когда мы примем поправки в закон. Скорее всего, нужно будет модифицировать марки, оборудованием оснащать и так далее", - отметил Трунин.

Ранее вице-премьер Александр Хлопонин говорил, что дорожная карта по введению системы маркировки и ЕГАИС для табака может быть разработана в мае. Вице-премьер подчеркивал, что правительство пришло к выводу, что именно ЕГАИС - наиболее эффективный способ регулирования отрасли.

Обсуждение в правительстве

Правительство в настоящее время обсуждает различные варианты создания системы прослеживаемости табачной продукции на всех стадиях оборота. Среди предложений - введение ЕГАИС по аналогии с алкоголем и маркировка по аналогии с шубами.

Механизм ЕГАИС уже отлажен на алкогольной продукции, поэтому начать введение системы и для табака может начаться уже осенью, заявлял начальник аналитического управления Росалкогольрегулирования Владислав Спирин. При этом только акцизная марка достаточно защищена, поэтому система должна строиться на их основе, уверен он. По оценке экспертов, 80-85% розничных точек продаж алкоголя и табака совпадают, поэтому практически везде оборудование ЕГАИС уже установлено, добавлял Спирин.

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