Эксперты: кооперация вузов, бизнеса и власти обеспечат развитие регионов

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Российские вузы должны стать точками роста регионов и активно участвовать в решении их социально-экономической повестки, однако для этого необходима их тесная кооперация с властью и бизнесом, так называемая "тройная спираль". Об этом говорили эксперты в ходе круглого стола "Университеты как центры технологического и социального развития регионов" в рамках Красноярского экономического форума.

Как сообщил ректор Томского государственного университета (ТГУ) Эдуард Галажинский, "у вузов появилось новое качество - включение в задачи регионального развития".

"В ряде стран это закреплено законом, в частности в Индонезии, Финляндии: обозначена ответственность университетов за социальное развитие. Это так называемая третья роль университетов, кроме науки и образования, - ответственность за взаимодействие с местными сообществами, за развитие региона", - сказал он.

Амбициозные проекты

По мнению директора Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ Артема Шадрина, залог успешного участия вузов в региональных кластерах - это амбициозные задачи, которые ставят перед собой сами университеты, системная работа с бизнесом и кооперация.

"Если брать по минимуму, то уже многое сделано: в 40 университетах есть и центры технологий, и бизнес-инкубаторы, но важно поставить амбициозные, но реалистичные задачи", - отметил он.

В качестве примера Шадрин привел опыт Инжинирингового центра Санкт-Петербургского политехнического университета, который работает под руководством Алексея Боровкова. "Он работает как драйвер развития и обновления промышленности, - сказал эксперт. - Многие политехнические университеты - в Москве, Томске - могли бы попробовать взять эту модель, она опирается на технологическое лидерство, которое потом обеспечивает драйвинг этих компетенций в промышленности".

Вторая модель, по его словам, - модель предпринимательского университета. "Это то, что делают ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики), Томский госуниверситет. Они проводят очень системную работу с бизнесом как заказчиком НИОКР и выступают трансфером исследовательских технологий в промышленность", - отметил Шадрин.

В качестве примера еще одного направления он назвал Казанский госуниверситет, на базе которого работает Центр инноваций в социальной сфере: там готовят социальных предпринимателей, бизнес-специалистов по оказанию социальных услуг, специалистов некоммерческих организаций.

"Кроме двусторонних отношений (контрактных исследований) сейчас все большую значимость приобретает формат многосторонней кооперации. Здесь кластеры могут выступать как ядра промышленных и исследовательских компетенций", - сказал Шадрин, пояснив, что актуальные сферы - автопром и трансляционная медицина.

Кадровый вопрос

Еще один вопрос, который обсудили участники круглого стола, - кадровый. Заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова подчеркнула, что подготовка кадров обязательно должна быть скоординирована с регионами.

"Университеты получили свободы и сами формируют направления подготовки кадров. Для чего? - для того чтобы это был не длинный путь планирования сверху, а чтобы был ответ короткого плеча на территории. И поэтому когда мы (Минобрнауки - прим. ТАСС) формируем контрольные цифры приема, у нас есть три источника: заказ на кадры из региона, уточнение заказа через ведомства и госкорпорации, и сами университеты, - рассказала она. - И когда мы пытаемся сводить эти цифры, мы видим, что не скоординированы действия на территории".

По словам Огородовой, университеты не всегда четко понимают, какие кадры нужно готовить. "Если на территории не будет объявлена повестка развития, не произойдет координации всех процессов, - считает она. - Повестка должна быть скоординирована, университеты и система образования должны готовить кадры на опережение, которые должны развивать регион. И в этом смысле вузы и являются центрами создания инноваций, а вот выработка механизмов взаимодействия - тройная спираль. Развитие образования в РФ без бизнеса, без власти - совершенно пустой разговор, как и везде в мире".

С представителем Минобрнауки РФ согласился директор департамента поддержки НТИ Агентства стратегических инициатив Сергей Абдыкеров. Он уверен, что "стратегия регионального университета, по сути, почти равна стратегии региона". "Мы ездим с коллегами по регионам, и мало где есть такие вузы, встроенные в национальную стратегию, есть. Это проблема", - сказал он.

Новые инструменты взаимодействия

Эдуард Галажинский предложил новые инструменты взаимодействия бизнеса на местах и вузов. "Например, создание совета промышленных партнеров - это орган, в который мы вас (бизнес - прим. ТАСС) приглашаем войти и влиять на политику вуза, - сказал ректор ТГУ. - Также каждая программа (вуза - прим. ТАСС) должна иметь академический совет, в который входит работодатель и вносит свои коррективы с точки зрения потребности в кадрах".

Еще один вариант, по его мнению, - субсидирование создания новых рабочих мест для талантливых выпускников: когда в компании создается на год стажировочное место, половину за него платит регион из своего бюджета, половину доплачивает компания.

"Логика тройной спирали за последние 20 лет показала свою эффективность во всем мире: наиболее эффективное развитие есть там, где существует взаимодействие университетов, власти и бизнеса на платформе гражданского общества. Там, где эти связи налажены", - подчеркнул Галажинский.

Красноярский экономический форум открылся накануне и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.