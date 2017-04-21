Объем выданных ипотечных кредитов в Крыму в 2016 году вырос в 3,7 раза

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Объем выданных ипотечных кредитов в Крыму по итогам 2016 года вырос в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, составив 1,37 млрд руб. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в рамках Ялтинского международного экономического форума.

"По республике Крым в 2016 году выдано 642 ипотечных кредита на общую сумму 1,37 млрд руб. Это в 3,7 раза больше аналогичного показателя 2015 года, но это пока еще крайне мало. Мы стартовали практически с нулевой базы, но движение определенное есть", - сказал глава Минстроя, добавив, что в министерстве понимают, что сложности связаны с тем, что в Крыму пока работает мало банков.

Объем выданных ипотечных кредитов в России в 2016 году вырос на 30% и составил 1,475 трлн руб. Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) прогнозирует объем выдачи ипотечных кредитов в 2017 году на уровне 1,8 трлн руб., что на 22% выше, чем в 2016 году. Средняя ставка по ипотеке при этом достигнет 11%.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей, разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

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