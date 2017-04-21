МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Росимущество придерживается идеи о выплате госкомпаниями дивидендов в 50% от прибыли, сообщил глава Росимущества Дмитрий Пристансков на итоговой коллегии ведомства.

"Бюджет этого года сформирован из расчета дивидендов не менее 50% чистой прибыли госкомпаний по МСФО, и мы придерживаемся совместно с Минфином такой политики", - сказал он.