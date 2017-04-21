Эксперт: кукуруза, соя, мед и шоколад стали новыми перспективными позициями экспорта РФ

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Новые, нетипичные для России экспортные позиции, такие как кукуруза, соя, мед, кондитерские изделия и шоколад, демонстрируют уверенный рост. Об этом сообщил президент фонда "Центр стратегических разработок" Павел Кадочников, выступая на Красноярском экономическом форуме.

"В последние годы у нас появились новые экспортные позиции, например, кукуруза. Мы обычно экспортировали ее на $100 млн, сейчас - на 860 млн, соя с продуктами - было $15-17 млн, в 2015 стало 330 млн, в 2016 - 530 млн... За два года мы продали меда на 14 млн, кондитерских изделий и шоколада - на 40 и 60 млн. Это серьезные позиции по экспорту, они растут, имеют источники и перспективы", - сказал он, добавив, что конкурентоспособными на внешнем рынке являются также такие российские продукты, как яйцо и молоко.

Сельское хозяйство, по его словам, является одним из важных драйверов российской экономики. Более того, современное сельское хозяйство - это высокотехнологичный экспортный сектор. "Темпы роста впечатляющие: 2014 год - 3,5%, 2015 год - 2,6%, 2016 год - 4,8%. У нас остальная экономика о таких темпах роста только мечтает", - отметил эксперт, уточнив, что такие изменения произошли благодаря государственной поддержке, а также ситуации с санкциями и переменами валютного курса.

"Мы самообеспечены зерном, экспортируем его, мы вернулись к самообеспечению картофелем на советский уровень, почти вернулись на советский уровень по самообеспечению молоком. То же самое по мясу: если в конце 1980-х самообеспеченность им составляла 88%, то сейчас - более 90%, причем в 2000-е годы было только 70%. То есть мы серьезно обеспечили Россию своими продуктами, это важное достижение", - подчеркнул он.

Дальнейшее развитие отрасли, по оценке Кадочникова, должно быть связано с ростом производительности и технологического развития, повышением конкурентоспособности, созданием баланса между развитием сектора и доступностью продукции, а также расширением экспорта.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.