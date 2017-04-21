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Абызов предложил вернуть ответственность чиновников за результат как в советское время

Экономика и бизнес
21 апреля, 10:57 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
Министр по делам Открытого правительства считает, что "ответственность за результат в культуре российского госуправления отсутствует как класс уже многие десятилетия"
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. В системе госорганов России необходимо возродить советскую практику ответственности за результат, когда чиновника исключали из КПСС и увольняли с работы за невыполненное важное поручение. Такое мнение высказал министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов на сессии Красноярского экономического форума, посвященной ключевым элементам реформы системы госуправления.

"Ответственность за результат в культуре российского госуправления отсутствует как класс уже многие десятилетия. В советское время ответственность за результат - не сдал завод вовремя, извини меня, партбилет на стол. Уволен! Было все четко и понятно. Мы потеряли эту систему с 1990-ми годами. Ее необходимо возродить",- сказал Абызов.

Он также отметил опасность коррупции для функционирования российского государственного аппарата. "Коррупция разъедает все, если она есть. Поэтому если мы не сможем сделать систему госуправления не просто работающей на противодействие коррупции, а полностью нетерпимой к любым коррупционным проявлениям, которые искажают и изменяют все, эта машина не будет работать эффективно", - сказал министр.

В России нет системной работы с кадрами на госслужбе

Сессию по вопросам реформы госуправления ведет глава ЦСР, бывший министр финансов Алексей Кудрин. В зал, где она проходит, пришел вице-премьер Аркадий Дворкович, участие которого в ней программой не предусматривалось.

Дворкович поддержал предложение менять подходы к обеспечению эффективности госуправления. В качестве примера он привел Китай, где глава парткома города переходит затем на работу в одной из отраслей экономики, затем возвращается в регион, чтобы снова поработав там занять должность в центральном управлении какой-то иной структуры.

"Движение людей позволяет создать очень мощный профессиональный костяк кадров, который движет экономику вперед. И там тоже есть свои проблемы и недостатки, но там (в Китае) есть система кадровая, а у нас ее нет", - сказал вице-премьер.

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Красноярский экономический форум – 2017
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