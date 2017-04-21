Минфин РФ рассчитывает на принятие в весеннюю сессию поправок для внесения табака в ЕГАИС

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Минфин РФ рассчитывает, что поправки в закон, позволяющие вносить табак в ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система), примут в весеннюю сессию. Об этом журналистам в кулуарах КЭФ сообщил замглавы Минфина Илья Трунин.

"Я надеюсь, мы достаточно оперативно введем ЕГАИС на табачном рынке, потому что принципиальные решения приняты. Единственное, что необходимо сейчас доработать, это изменения в законодательство... Мы надеемся это осуществить в весеннюю сессию, и как только они (поправки - прим. ред. ТАСС) вступят в силу, от этого пойдет отсчет сроков (введения в систему - прим. ред. ТАСС)", - сказал Трунин.

Правительство в настоящее время обсуждает различные варианты создания системы прослеживаемости табачной продукции на всех стадиях оборота. Среди предложений - введение ЕГАИС по аналогии с алкоголем и маркировка по аналогии с шубами.

Механизм ЕГАИС уже отлажен на алкогольной продукции, поэтому начать введение системы и для табака может начаться уже осенью, заявлял начальник аналитического управления Росалкогольрегулирования Владислав Спирин. При этом только акцизная марка достаточно защищена, поэтому система должна строиться на их основе, уверен он. По оценке экспертов, 80-85% розничных точек продаж алкоголя и табака совпадают, поэтому практически везде оборудование ЕГАИС уже установлено, добавлял Спирин.