Дворкович предложил ввести для чиновников "право на ошибку"

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер Аркадий Дворкович поддержал предложения участников Красноярского экономического форума менять подходы к обеспечению эффективности госуправления, однако предложил ввести "право на ошибку". Такое мнение он высказал на сессии форума, посвященной ключевым элементам реформы системы госуправления.

"Конечно, не должно быть права на вторую и третью ошибку. Это перебор. Но на одну ошибку уж точно должно быть право", - сказал Дворкович.

По его словам, такое право на ошибку должны иметь чиновники, ориентированные на амбициозные результаты, а не на текущий процесс.

"Это очень важно, но это надо сформулировать и на уровне политического руководства. Иначе система не будет таким образом работать", - сказал он.

Ранее на этой сессии министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов предложил вернуть ответственность чиновников за результат как в советское время. Он пояснил, что "в советское время была ответственность за результат - не сдал завод вовремя, извини меня, партбилет на стол, уволен!".