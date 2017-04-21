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Дворкович предложил ввести для чиновников "право на ошибку"Экономика и бизнес 21 апреля, 11:19
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер Аркадий Дворкович поддержал предложения участников Красноярского экономического форума менять подходы к обеспечению эффективности госуправления, однако предложил ввести "право на ошибку". Такое мнение он высказал на сессии форума, посвященной ключевым элементам реформы системы госуправления.
"Конечно, не должно быть права на вторую и третью ошибку. Это перебор. Но на одну ошибку уж точно должно быть право", - сказал Дворкович.
По его словам, такое право на ошибку должны иметь чиновники, ориентированные на амбициозные результаты, а не на текущий процесс.
"Это очень важно, но это надо сформулировать и на уровне политического руководства. Иначе система не будет таким образом работать", - сказал он.
Ранее на этой сессии министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов предложил вернуть ответственность чиновников за результат как в советское время. Он пояснил, что "в советское время была ответственность за результат - не сдал завод вовремя, извини меня, партбилет на стол, уволен!".