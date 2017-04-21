Получатели "дальневосточного гектара" расскажут о своих планах на землю на ВЭФ

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Участники Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке получат возможность посетить специальную пленарную сессию, посвященную первым итогам кампании по выдаче «дальневосточного гектара», на которой выступят сами получатели земли. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ.

"В этой сессии будут участвовать главы дальневосточных регионов, представители Минвостокразвития России, Агентства (Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке - прим. ТАСС). Важно, что получатели "дальневосточного гектара" сами расскажут, как они будут осваивать участки, и смогут поднять те вопросы, которые их волнуют", - приводит пресс-служба министерства слова гендиректора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Дениса Кузина.

На форуме также представят лучшие идеи по использованию "дальневосточного гектара" - в конце марта АРЧК объявило соответствующий конкурс, который за три недели собрал уже более 300 заявок из разных регионов России.

"В этом году мы проводим конкурс лучших идей по использованию гектара, на который любой гражданин России может прислать свою идею, еще лучше, если это будет оформленный бизнес-план, который в дальнейшем будет размещен на сайте Агентства. Победители конкурса поедут на Восточный экономический форум осенью этого года", - цитирует Кузина пресс-служба Минвостокразвития.

Конкурс на лучшее использование "дальневосточного гектара" проходит в категориях "сельское хозяйство", "туризм и рекреация", "поселения", "малоэтажное жилищное строительство", "технологичные решения", "экологические и социально ориентированные проекты". Заявки принимаются на сайте АРЧК до 15 июля.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года, он подразумевает получение гражданами РФ бесплатно участка площадью 1 га в Дальневосточном федеральном округе. Первыми право подать заявку на такой участок получили жители девяти дальневосточных муниципальных районов (по одному в каждом регионе Дальневосточного федерального округа), с 1 октября - все жители Дальнего Востока, с 1 февраля 2017 года - все жители России.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на этой неделе в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2016 году, заявил о растущем интересе граждан к "дальневосточному гектару" - подано 82 тыс. заявлений от претендентов на его получение, 11 тыс. участков уже выдано.

Восточный экономический форум учрежден указом президента Владимира Путина в 2015 году в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2016 году ВЭФ собрал 4,6 тыс. представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира.

В этом году форум пройдет 6-7 сентября, сессия, о которой идет речь, будет носить название "Год закону о "дальневосточном гектаре": первые результаты и перспективы".