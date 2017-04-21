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Женщины-предприниматели смогут кредитоваться по льготной ставке в 10,6%

Экономика и бизнес
21 апреля, 11:25 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 21, апреля. /ТАСС
По словам замруководителя корпорации МСП Светланы Кузнецовой, у мужчин ставка составляет не менее 12%
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ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Женщины-предприниматели из сектора малого и среднего бизнеса смогут кредитоваться по льготной конечной ставке в 10,6% в рамках новых инструментов поддержки от корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщила ТАСС заместитель руководителя корпорации Светлана Кузнецова.

"У корпорации МСП запустилось несколько специализированных кредитных продуктов для женщин-предпринимателей. Конечная ставка по ним составляет 10,6%. К слову, у мужчин ставка не менее 12%", - сказала Кузнецова на бизнес-завтраке "Женское лидерство: стереотипы и реальность" в рамках работы Ялтинского международного форума.

По ее словам, корпорация МСП создала два специализированных льготных продукта для предпринимательниц под названием "Экспресс на инвестиции" и "Экспресс на текущие цели". Однако есть несколько условий, чтобы получить льготную кредитную ставку: необходимо быть зарегистрированным пользователем электронной системы поддержки малого и среднего бизнеса "Бизнес-навигатор МСП", пройти образовательные курсы корпорации, иметь "чистые активы" и положительную кредитную историю.

"В рамках инвестиционного кредита заемщик может рассчитывать на сумму в размере от 1 млн до 15 млн рублей и экспресс-кредит в размере от 1 млн до 5 млн рублей", - добавила Кузнецова.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.

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Ялтинский экономический форум – 2017
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