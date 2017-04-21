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Сергей Иванов: системы "Платон" и "Глонасс" надо объединять

Экономика и бизнес
21 апреля, 11:48 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 21, апреля. /ТАСС
Спецпредставитель президента России считает, что системы взимания платы с большегрузов и спутниковая система навигации должны быть объединены
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ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Системы взимания платы с большегрузов "Платон" и спутниковая система навигации "Глонасс" должны быть объединены, заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

"По очень простому принципу - зачем в грузовик ставить два датчика? Можно поставить один, и под "Платон", и как чисто навигационный, чтобы оператор мог видеть, куда едет мусоровоз, - в ближайший лес или на сертифицированный полигон", - сказал он.

"Насколько я знаю, правительство Москвы уже оборудовало все мусоровозы "Глонасс", - добавил он.

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Ранее о том, что обсуждается объединение системы взимания платы за проезд большегрузов по федеральным трассам "Платон" и государственной автоматизированной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс", заявлял министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т, введена на территории России с 15 ноября 2015 г. Тариф "Платона" с 15 апреля составляет 1,9 руб./км.

С 1 января 2017-го в России обязательным условием стала установка государственной автоматизированная система экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс".

III ЯМЭФ проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимает участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.

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Введение платы для грузовиков в РФ Ялтинский экономический форум – 2017
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