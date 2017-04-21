Госдума утвердила поэтапный переход бюджетников и пенсионеров на карты "Мир"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Нижняя палата парламента приняла в третьем чтении закон о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на обслуживание при помощи национальной платежной системы "Мир". Предполагается, что процесс перевода начнется с 1 июля 2017 года.

Поэтапный переход на "Мир"

Первоначальная версия документа предусматривала переход всех бюджетников и пенсионеров на платежные карты "Мир" до 1 июля 2018 года. Таким образом, с этой даты банки должны были проводить выплаты сотрудникам госпредприятий и лицам, получающим социальную помощь из федерального бюджета или государственных внебюджетных фондов, только с помощью национальной платежной системы "Мир". Однако одномоментный переход всех категорий граждан был подвергнут критике.

В этой связи парламентарии приняли решение предусмотреть поэтапный переход бюджетников и пенсионеров на карты "Мир".

Для работников бюджетной сферы, в том числе военнослужащих, переход на национальную платежную систему будет осуществляться до 1 июля 2018 года. При этом перевод на карты "Мир" всех категорий граждан начнется с 1 июля 2017 года.

Последними на карты "Мир" перейдут пенсионеры - до 1 июля 2020 года. Выдача и обслуживание карт для этой категории граждан будут бесплатными.

Кого "Мир" не коснется

Предложенные нормы не распространятся на бюджетников, постоянно проживающих за пределами России. Кроме того, переход на платежные карты "Мир" не предусмотрен для сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и постоянных представительств РФ при международных организациях. Также требования об обязательном переходе на карты "Мир" не касаются получения единовременных выплат или выплат, осуществляемых реже одного раза в год.

Помимо этого, требования закона не распространятся на предпринимателей, чья выручка не превышает 40 млн рублей в год. От обязанности обеспечивать возможность оплаты товаров или услуг по картам "Мир" освобождаются и продавцы, торгующие в местности, где нет доступа к интернету или сотовой связи.

Требования к банкам и НСПК

Закон обязывает кредитные организации до 1 июля 2017 года обеспечить прием национальных платежных инструментов во всех своих устройствах, предназначенных для расчетов с использованием платежных карт, включая банкоматы. То есть с этой даты при обращении бюджетников за открытием нового счета, предусматривающего использование платежных карт для получения денежных выплат, банки должны будут выдавать карты "Мир".

Также документ устанавливает, что доля ЦБ РФ в Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") не может быть ниже 50% плюс одна акция, при этом доля любого другого участника акционерного общества не сможет превышать 5%.