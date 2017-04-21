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В Крыму предложили многократно увеличить объем ипотечного кредитования

Экономика и бизнес
21 апреля, 13:00 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 21, апреля. /ТАСС
По мнению эксперта, эта мера заставит застройщиков повысить объемы и качество строительства жилья в регионе
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ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Общий объем ипотечных кредитов в Крыму должен вырасти в десятки раз, чтобы побудить застройщиков вести в регионе строительство жилья. Такое мнение высказал на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) президент группы компаний "Гранель Групп", работающей в строительной сфере, Ильшат Нигматуллин.

"Ипотека толком не работает - вы сами слышали, 1,3 млрд руб. (реализованных ипотечных кредитов в Крыму - прим. ТАСС) за год - это что такое? Чтобы здесь продавался хотя бы 1 млн кв. м. (жилой недвижимости - прим. ТАСС), здесь нужно ипотеки 70-80 млрд руб.", - сказал он.

По словам эксперта, для покупки однокомнатной квартиры площадью 40-50 кв. м. потребитель должен платить в год банку 100-150 тыс. руб. Квартиры за ту же цену можно найти и в столице РФ, "хотя качество домов выше в Москве".

"Мы заинтересованы здесь строить, но есть ряд ограничений, есть недопонимание. Возможно, введут некие правила. Когда потребитель приходит, мы должны ему четко пояснить, сколько он будет платить (за жилье - прим. ТАСС)", - резюмировал представитель строительной компании.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит в Ялте с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие около 1,5 тыс. человек из 50 стран. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд руб., разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информационное агентство ТАСС.

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ЯМЭФ Ялтинский экономический форум – 2017
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