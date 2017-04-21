"Русал" в мае может выпустить вторую эмиссию "панда- бондов" объемом не менее 1 млрд юаней

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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Объем второй эмиссии "панда-бондов" "Русала" может составить не менее 1 млрд юаней, а размещение состоится в течение месяца, сообщил журналистам генеральный директор компании Владислав Соловьев в кулуарах Красноярского экономического форума.
"Будет второй транш. Мы начинаем процесс размещения. Думаю, в течение месяца оно произойдет", - уточнил он.
"Не менее 1 млрд юаней", - ответил Соловьев на вопрос о предполагаемом объеме второй эмиссии.
Первый транш трехлетних "панда-бондов" с возможностью досрочного выкупа через два года "Русал" разместил 21 марта. Общий объем эмиссии составил 1 млрд юаней (почти 147 млн долларов) , ставка купона - 5,5% годовых.
В начале 2017 года "Русал" зарегистрировал проспект эмиссии "панда-бондов" общим объемом до 10 млрд юаней (1,5 млрд долларов) сроком до семи лет.
Чистый долг "Русала" по состоянию на 31 декабря 2016 года составил 8,421 млрд долларов, соотношение чистого долга к EBITDA - 3,2.
"Русал" - крупнейший в мире производитель алюминия, образован в 2007 году в результате объединения "Русала" и "Суала" с глиноземными активами швейцарской Glencore. Крупнейшими акционерами "Русала" являются En+ Олега Дерипаски (48,13%), "Онэксим" Михаила Прохорова (13,7%), Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника (15,8%), Amokenga Holdings (принадлежит Glencore и владеет 8,75% в "Русале").