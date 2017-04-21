Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдума приняла закон о разделении банков по виду лицензий

Экономика и бизнес
21 апреля, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Для кредитных организаций с 1 января 2018 года будут установлены правила, предусматривающие минимальный размер капитала банка с универсальной лицензией на уровне 1 млрд рублей
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Закон, предусматривающий разделение кредитных организаций на банки с базовой и универсальной лицензиями, принят Госдумой в третьем чтении. Документ вступит в силу спустя 30 дней после официального опубликования.

С момента вступления в силу положений закона кредитные организации, являющиеся банками, автоматически признаются банками с универсальной лицензией.

Деление банков

Для кредитных организаций с 1 января 2018 года будут установлены правила, предусматривающие минимальный размер капитала банка с универсальной лицензией на уровне 1 млрд рублей. Требования к таким банкам будут применяться в полном объеме.

Для кредитных организаций с базовой лицензией минимальный размер собственных средств составит 300 млн рублей. К таким банкам будет применяться упрощенное регулирование. При этом банки с базовой лицензией не смогут проводить операции с иностранными юридическими лицами, иностранными организациями, не являющимися юрлицами по иностранному праву, а также с иностранными физическими лицами.

Кроме того, не допускается открытие кредитной организацией с базовой лицензией счетов в иностранных банках, за исключением случаев открытия счета для участия в иностранной платежной системе. Также банки с базовой лицензией не смогут приобретать права требования к иностранным субъектам, проводить с ними лизинговые операции и выдавать поручительства в отношении таких субъектов.

При достижении банком с базовой лицензией собственного капитала в размере 1 млрд рублей он сможет добровольно ходатайствовать о замене базовой лицензии на лицензию с универсальным перечнем банковских операций, таким образом, расширяя область своей деятельности. Предельный размер собственных средств для банка с базовой лицензией составит 3 млрд рублей.

В случае перехода банка с универсальной лицензией на базовую он обязан расторгнуть договор банковского счета с иностранными кредитными организациями в течение года с момента смены статуса. При этом банки с универсальной лицензией, имеющие капитал в размере менее 1 млрд рублей, при наличии у них генеральной лицензии вправе до 1 января 2019 года создавать филиалы и дочерние организации за рубежом при соответствующем разрешении со стороны Банка России.

ЦБ РФ, в свою очередь, получает право устанавливать особенности раскрытия информации в зависимости от вида лицензии банка. Также регулятор будет обязан публиковать на своем официальном сайте отчетность кредитных организаций, за исключением сведений, составляющих банковскую тайну.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санация на финансовом рынке
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Неизвестный открыл огонь в приемной УФСБ в Хабаровске
2
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
3
Законопроект о переходе бюджетников и пенсионеров на карты "Мир" принят во втором чтении
4
В РФ разрешат не оплачивать коммуналку, если УК не разместит сведения в инфосистеме ЖКХ
5
Стрельбу в УФСБ в Хабаровске открыл участник неонацистской группы
6
Спасший пассажиров при взрыве в метро машинист отдал подаренные ему деньги пострадавшей
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама