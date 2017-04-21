Госдума приняла закон о разделении банков по виду лицензий

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Закон, предусматривающий разделение кредитных организаций на банки с базовой и универсальной лицензиями, принят Госдумой в третьем чтении. Документ вступит в силу спустя 30 дней после официального опубликования.

С момента вступления в силу положений закона кредитные организации, являющиеся банками, автоматически признаются банками с универсальной лицензией.

Деление банков

Для кредитных организаций с 1 января 2018 года будут установлены правила, предусматривающие минимальный размер капитала банка с универсальной лицензией на уровне 1 млрд рублей. Требования к таким банкам будут применяться в полном объеме.

Для кредитных организаций с базовой лицензией минимальный размер собственных средств составит 300 млн рублей. К таким банкам будет применяться упрощенное регулирование. При этом банки с базовой лицензией не смогут проводить операции с иностранными юридическими лицами, иностранными организациями, не являющимися юрлицами по иностранному праву, а также с иностранными физическими лицами.

Кроме того, не допускается открытие кредитной организацией с базовой лицензией счетов в иностранных банках, за исключением случаев открытия счета для участия в иностранной платежной системе. Также банки с базовой лицензией не смогут приобретать права требования к иностранным субъектам, проводить с ними лизинговые операции и выдавать поручительства в отношении таких субъектов.

При достижении банком с базовой лицензией собственного капитала в размере 1 млрд рублей он сможет добровольно ходатайствовать о замене базовой лицензии на лицензию с универсальным перечнем банковских операций, таким образом, расширяя область своей деятельности. Предельный размер собственных средств для банка с базовой лицензией составит 3 млрд рублей.

В случае перехода банка с универсальной лицензией на базовую он обязан расторгнуть договор банковского счета с иностранными кредитными организациями в течение года с момента смены статуса. При этом банки с универсальной лицензией, имеющие капитал в размере менее 1 млрд рублей, при наличии у них генеральной лицензии вправе до 1 января 2019 года создавать филиалы и дочерние организации за рубежом при соответствующем разрешении со стороны Банка России.

ЦБ РФ, в свою очередь, получает право устанавливать особенности раскрытия информации в зависимости от вида лицензии банка. Также регулятор будет обязан публиковать на своем официальном сайте отчетность кредитных организаций, за исключением сведений, составляющих банковскую тайну.