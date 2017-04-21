Сергей Иванов выразил обеспокоенность ситуацией с утилизацией мусора в Крыму

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов обеспокоен ситуацией с утилизацией мусора в Крыму в преддверии начала курортного сезона. Об этом он заявил, обращаясь к участникам Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"Меня, честно, очень беспокоит Крым и Сочи (в области утилизации мусора - прим. ТАСС), и ваши выступления, братцы, меня не очень вдохновили", - сказал Иванов.

"Вам нужно что-то серьезное предпринимать. Ваш мусор не вывезешь, даже если мы Керченский мост построим, мусор надо здесь, в Крыму, утилизировать", - добавил он.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимает участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.