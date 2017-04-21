Сергей Иванов выразил обеспокоенность ситуацией с утилизацией мусора в Крыму

"Реал" сыграет с "Атлетико" в полуфинале Лиги чемпионовСпорт 21 апреля, 13:19
Доходы РЖД от грузовых перевозок в 2016 г. выросли на 5,2%, до 1,3 трлн руб.Транспорт 21 апреля, 13:13
Вратарь олимпийской сборной РФ по хоккею Гарипов пропустил тренировку из-за травмыСпорт 21 апреля, 13:03
Китай запустил новый грузовой железнодорожный маршрут из города Сямэнь в МосквуТранспорт 21 апреля, 12:51
Необычное имя — преступление или подарок: зачем нужен закон о запрете на "позорящие" именаОбщество 21 апреля, 12:45
Анатолий Бибилов. БиографияБиографии и справки 21 апреля, 12:45
ТАСС стал лауреатом национальной премии "IT-лидер"Новости агентства 21 апреля, 12:43
Фигуристы Боброва/Соловьев стали третьими в произвольной программе дуэтов на командном ЧМСпорт 21 апреля, 12:37
ВЭБ готов инвестировать в добычу редкоземельных металлов в СибириЭкономика и бизнес 21 апреля, 12:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов обеспокоен ситуацией с утилизацией мусора в Крыму в преддверии начала курортного сезона. Об этом он заявил, обращаясь к участникам Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
"Меня, честно, очень беспокоит Крым и Сочи (в области утилизации мусора - прим. ТАСС), и ваши выступления, братцы, меня не очень вдохновили", - сказал Иванов.
"Вам нужно что-то серьезное предпринимать. Ваш мусор не вывезешь, даже если мы Керченский мост построим, мусор надо здесь, в Крыму, утилизировать", - добавил он.
III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимает участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.
Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.