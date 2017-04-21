Минприроды рассматривает предложение "Россетей" по строительству ЛЭП в Монголии

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ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии России рассматривает предложение "Россетей" о строительстве линий электропередачи в Монголии. Об этом заявил глава министерства Сергей Донской на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).
"Мы даже обсуждали в Монголии на последней межправительственной комиссии, которую там проводили. Мы еще раз с коллегами подняли этот вопрос, сказали, что это как альтернатива. И, самое главное, альтернатива может быть экономически более выгодна, чем строительство ГЭС (гидроэлектростанция на реке Селенга. - прим. ТАСС). Пока все идет в режиме оценки ситуации", - добавил Донской.
Ранее "Россети" предложили поставлять в Монголию дополнительно 1 ГВт электроэнергии по ЛЭП с генерирующих мощностей в Сибири.
III ЯМЭФ проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимает участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.